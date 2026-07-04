Клопп заявил о готовности возглавить сборную Германии

·16·Спорт
Клопп заявил о готовности возглавить сборную Германии

Юрген Клопп может занять пост главного тренера сборной Германии. Известный специалист подтвердил начало переговоров с Немецким футбольным союзом и открыто заявил о готовности кардинально изменить ситуацию в национальной команде.

Контракт с Нагельсманном расторгнут

После того как сборная Германии покинула турнир на первой стадии плей-офф ЧМ-2026, Немецкий футбольный союз расторг контракт, заключенный с Юлианом Нагельсманном.

После этого ДФБ официально сообщил о начале переговоров с Юргеном Клоппом. Сам специалист также выразил готовность рассмотреть предложение.

«Всё произошло очень быстро»

Клопп подтвердил, что переговоры действительно ведутся.

«Да, подтверждаю, что переговоры идут. Всё произошло очень быстро. Юлиан подал в отставку. Немецкий футбольный союз ищет нового главного тренера и ведет переговоры со мной», — сказал он.

Есть вопрос с контрактом с Red Булл

Бывший главный тренер «Ливерпуля» в настоящее время работает в качестве руководителя футбольного направления компании Red Булл.

Клопп подчеркнул, что перед тем, как принять новую должность, он должен уладить все вопросы с нынешним работодателем.

«Для этого нужно время. У меня действующий контракт с Red Булл. Я сказал, что проявляю интерес к переговорам. Они будут серьезными и содержательными, потому что речь идет не только о замене Нагельсманна».

Минслафф может не препятствовать

Специалист отметил, что ему также необходимо провести беседу с руководителем Red Булл Оливером Минслафом.

«Мы обсудили некоторые вопросы. Думаю, он не будет этому препятствовать. Я работаю здесь уже 19 месяцев, и этот период был очень насыщенным», — сказал Клопп.

«Нам нужно кардинально изменить ситуацию»

Клопп также не скрывал, что морально готов возглавить сборную Германии.

«Я готов. С началом переговоров человек начинает думать быстрее. Нам нужно кардинально изменить ситуацию», — сказал он в интервью телеканалу МагентаТВ.

Теперь главный вопрос — смогут ли Немецкий футбольный союз и Юрген Клопп достичь официального соглашения?

Юрген КлоппНемецкая национальная командаДФБДжулиан НагельсманнРед Булл
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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