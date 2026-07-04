Ламин Ямаль открыто заявил, что не боится Португалии

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о настроении команды перед 1/8 финала чемпионата мира. Юная звезда подчеркнула, что испанцы никого не боятся, и сказала, что в матче против Португалии думает только о победе.

Испания уверенно обыграла Австрию

2 июля сборная Испании разгромила Австрию со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

«Красная фурия» на следующем этапе померится силами с Португалией, которая одержала победу над Хорватией со счетом 2:1.

«Мы не боимся ни одной команды»

По словам Ламина Ямаля, Испании еще предстоит прогрессировать во всех аспектах игры.

«Мы должны продолжать расти в качестве игры, интенсивности и во всех аспектах. Но мы хорошо знаем свой уровень и не боимся ни одной команды», — сказал Ямаль.

По его словам, Испания обязана доказать свою силу на поле.

«Мы — Испания, и мы должны показать это на поле. Верим в свои силы».

Игра против Роналду — особое событие

Юный футболист не скрывал, что выйти на поле против Криштиану Роналду для него — большая честь.

Однако Ямаль подчеркнул, что командный результат важнее личного интереса.

«Конечно, играть против Криштиану было бы для меня честью. Но сейчас я думаю только о победе».

Важна не соперник, а победа

По словам Ямаля, для Испании не имеет решающего значения, кто будет соперником.

«Какая команда будет нам соперником, для меня совершенно не важно», — приводит его слова Marca.

Матч между Испанией и Португалией, несомненно, станет одним из самых ожидаемых противостояний 1/8 финала чемпионата мира.