Кость, хранившаяся 40 лет, оказалась первым динозавром в Антарктиде

Осколок кости, который в течение 40 лет считался обычным экспонатом и хранился на музейной полке, оказался одним из важнейших открытий в истории Антарктиды. Ученые подтвердили, что это первая кость динозавра, найденная на континенте.

Данный остаток был обнаружен в 1985 году во время экспедиции на остров Джеймса Росса в Антарктиде. Однако из-за невозможности точной классификации кость была помещена в геологическую коллекцию Британской антарктической службы (БАС) в Кембридже среди тысяч других образцов.

Спустя почти четыре десятилетия доктор Марк Эванс, руководитель коллекций БАС, в процессе пересмотра образцов заметил, что эта находка не является обычным остатком. Если участники первой экспедиции полагали, что кость принадлежит морской рептилии, то Эванс заметил ее сильное сходство с позвонком динозавра.

После этого находка была отправлена профессору Полу Барретту, палеонтологу Музея естественной истории. Специалист тщательно изучил ее и подтвердил, что это хвостовой позвонок гигантского травоядного динозавра, называемого титанозавром. Он отметил, что особая структура суставов с обеих сторон кости характерна именно для этого вида и почти не встречается у других динозавров.

На сегодняшний день известно более 100 видов титанозавров. Они считаются одними из крупнейших существ, когда-либо живших на Земле. Длина некоторых из них достигала 35 метров, а вес — до 60 тонн. Владелец же данного образца, найденного в Антарктиде, имел длину примерно 7 метров. Ученые предполагают, что это был молодой динозавр или один из относительно небольших видов титанозавров.

По словам специалистов, этот динозавр жил 82 миллиона лет назад, в позднем меловом периоде. В то время Антарктида была покрыта не ледниками, как сейчас, а густыми лесами, что создавало благоприятную среду для жизни огромных травоядных животных.

По мнению палеонтологов, эта находка еще больше обогащает представления о древней экосистеме Антарктиды. Также она послужит важным источником для изучения того, как динозавры жили на континенте и как взаимодействовали с другими животными.

Отмечается, что научная статья об этом открытии была опубликована в журнале Акта Палаеонтологика Полоника. Это еще раз подтвердило, что забытый на 40 лет осколок кости занял особое место в истории палеонтологии Антарктиды.