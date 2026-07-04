Кость, хранившаяся 40 лет, оказалась первым динозавром в Антарктиде

·29·Мир
Кость, хранившаяся 40 лет, оказалась первым динозавром в Антарктиде

Осколок кости, который в течение 40 лет считался обычным экспонатом и хранился на музейной полке, оказался одним из важнейших открытий в истории Антарктиды. Ученые подтвердили, что это первая кость динозавра, найденная на континенте.

Данный остаток был обнаружен в 1985 году во время экспедиции на остров Джеймса Росса в Антарктиде. Однако из-за невозможности точной классификации кость была помещена в геологическую коллекцию Британской антарктической службы (БАС) в Кембридже среди тысяч других образцов.

Спустя почти четыре десятилетия доктор Марк Эванс, руководитель коллекций БАС, в процессе пересмотра образцов заметил, что эта находка не является обычным остатком. Если участники первой экспедиции полагали, что кость принадлежит морской рептилии, то Эванс заметил ее сильное сходство с позвонком динозавра.

Изображение динозавров в лесу и их окаменевшего яйца.

После этого находка была отправлена профессору Полу Барретту, палеонтологу Музея естественной истории. Специалист тщательно изучил ее и подтвердил, что это хвостовой позвонок гигантского травоядного динозавра, называемого титанозавром. Он отметил, что особая структура суставов с обеих сторон кости характерна именно для этого вида и почти не встречается у других динозавров.

На сегодняшний день известно более 100 видов титанозавров. Они считаются одними из крупнейших существ, когда-либо живших на Земле. Длина некоторых из них достигала 35 метров, а вес — до 60 тонн. Владелец же данного образца, найденного в Антарктиде, имел длину примерно 7 метров. Ученые предполагают, что это был молодой динозавр или один из относительно небольших видов титанозавров.

По словам специалистов, этот динозавр жил 82 миллиона лет назад, в позднем меловом периоде. В то время Антарктида была покрыта не ледниками, как сейчас, а густыми лесами, что создавало благоприятную среду для жизни огромных травоядных животных.

Два вида фрагментов древнего позвоночника на черном фоне.

По мнению палеонтологов, эта находка еще больше обогащает представления о древней экосистеме Антарктиды. Также она послужит важным источником для изучения того, как динозавры жили на континенте и как взаимодействовали с другими животными.

Отмечается, что научная статья об этом открытии была опубликована в журнале Акта Палаеонтологика Полоника. Это еще раз подтвердило, что забытый на 40 лет осколок кости занял особое место в истории палеонтологии Антарктиды.

АнтиподарияБритиш Антиподария СавейМарк ЭвансПол Барретт
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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