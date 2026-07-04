Анчелотти раскрыл место Неймара в сборной Бразилии...

·42·Спорт
Анчелотти раскрыл место Неймара в сборной Бразилии...

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о Неймаре, который пока мало играет на ЧМ-2026. Итальянский специалист подчеркнул, что физическое состояние 34-летнего звезды в норме и он готов провести на поле все 90 минут.

Неймар сыграл на мундиале всего один раз

На текущем чемпионате мира Неймар пока выходил на поле лишь в одном матче.

Он появился со скамейки запасных на 76-й минуте матча третьего тура группового этапа против Шотландии, завершившегося со счетом 3:0.

В матче 1/16 финала против Японии форвард весь матч провел на скамейке запасных. Бразилия победила в этом матче со счетом 2:1.

«Он готов играть 90 минут»

Анчелотти сказал, что текущее физическое состояние Неймара позволяет ему провести полный матч.

«Да, он готов играть полные 90 минут. Конечно, он не доволен нынешней ситуацией, но держится очень хорошо. На тренировках тоже работает на отлично», — сказал тренер.

Товарищи по команде уважают Неймара

По словам главного тренера Бразилии, влияние Неймара внутри команды по-прежнему очень велико.

«Неймар пользуется большим уважением в команде. Он открытый человек, и товарищи по команде его очень любят. Его место в команде очень важно», — подчеркнул Анчелотти.

«Он великий мастер»

Анчелотти отдельно отметил не только футбольный талант Неймара, но и его человеческие качества.

«Он великий мастер и в то же время очень скромный человек. Я им очень доволен. И, конечно, он хочет играть, как всегда», — сказал специалист в интервью изданию Фолха де С. Пауло.

Теперь главный вопрос, волнующий болельщиков — даст ли Анчелотти Неймару место в стартовом составе на следующей стадии плей-офф?

Карло АнчелоттиНеймарШотландияЯпонияБразилия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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