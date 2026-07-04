Завершился государственный визит Шавката Мирзиёева в Грузию (видео)

Завершились мероприятия в рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Грузию. В ходе визита были проведены важные переговоры, подписаны соглашения и проведены символические мероприятия, которые выведут отношения двух стран на новый уровень.

В международном аэропорту имени Шота Руставели высокого гостя проводил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

В Тбилиси прошли важные переговоры

В рамках государственного визита Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

На встречах обсуждались вопросы дальнейшего укрепления дружбы и многогранного сотрудничества между Узбекистаном и Грузией.

Стороны уделили особое внимание расширению практического сотрудничества по следующим направлениям:

политический диалог;

торгово-экономические связи;

инвестиционное сотрудничество;

транспорт и транзит;

туризм;

культурно-гуманитарные обмены.

Подписана декларация о стратегическом партнерстве

Одним из наиболее значимых итогов переговоров стало подписание декларации об установлении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Грузией.

Кроме того, был обменен значительный пакет двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества в приоритетных областях.

Ожидается, что данные соглашения послужат важной основой для дальнейшего практического расширения отношений между двумя странами.

Президенту вручен орден «Золотое руно»

В дворце Орбелиани состоялась торжественная церемония награждения Шавката Мирзиёева высшей государственной наградой Грузии — орденом «Золотое руно».

Данная награда стала высоким признанием вклада в развитие многогранных отношений между Узбекистаном и Грузией.

В Тбилиси открыт памятник Навои

Еще одним важным событием государственного визита стало открытие в городе Тбилиси памятника великому поэту и мыслителю Алишеру Навои.

Шавкат Мирзиёев принял участие в этой торжественной церемонии. Памятник Навои был расценен как новый символ дружбы, взаимного уважения и культурной близости двух народов.

Президент вернулся в Ташкент

После завершения всех запланированных в рамках государственного визита мероприятий Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в город Ташкент.

Результаты визита стали важным политическим событием, поднявшим отношения между Узбекистаном и Грузией на уровень стратегического партнерства.