Завершился государственный визит Шавката Мирзиёева в Грузию (видео)
Завершились мероприятия в рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Грузию. В ходе визита были проведены важные переговоры, подписаны соглашения и проведены символические мероприятия, которые выведут отношения двух стран на новый уровень.
В международном аэропорту имени Шота Руставели высокого гостя проводил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В Тбилиси прошли важные переговоры
В рамках государственного визита Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
На встречах обсуждались вопросы дальнейшего укрепления дружбы и многогранного сотрудничества между Узбекистаном и Грузией.
Стороны уделили особое внимание расширению практического сотрудничества по следующим направлениям:
политический диалог;
торгово-экономические связи;
инвестиционное сотрудничество;
транспорт и транзит;
туризм;
культурно-гуманитарные обмены.
Подписана декларация о стратегическом партнерстве
Одним из наиболее значимых итогов переговоров стало подписание декларации об установлении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Грузией.
Кроме того, был обменен значительный пакет двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества в приоритетных областях.
Ожидается, что данные соглашения послужат важной основой для дальнейшего практического расширения отношений между двумя странами.
Президенту вручен орден «Золотое руно»
В дворце Орбелиани состоялась торжественная церемония награждения Шавката Мирзиёева высшей государственной наградой Грузии — орденом «Золотое руно».
Данная награда стала высоким признанием вклада в развитие многогранных отношений между Узбекистаном и Грузией.
В Тбилиси открыт памятник Навои
Еще одним важным событием государственного визита стало открытие в городе Тбилиси памятника великому поэту и мыслителю Алишеру Навои.
Шавкат Мирзиёев принял участие в этой торжественной церемонии. Памятник Навои был расценен как новый символ дружбы, взаимного уважения и культурной близости двух народов.
Президент вернулся в Ташкент
После завершения всех запланированных в рамках государственного визита мероприятий Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в город Ташкент.
Результаты визита стали важным политическим событием, поднявшим отношения между Узбекистаном и Грузией на уровень стратегического партнерства.
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