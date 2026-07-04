NASA приступила к спасению телескопа, падающего на Землю

Специальный космический аппарат, профинансированный NASA, был запущен в космос для спасения космического телескопа Свифт, который постепенно приближается к Земле. Эта миссия осуществляется впервые в истории космонавтики, и специалисты оценивают её как высокорискованную, но крайне важную операцию.

Телескоп Свифт был запущен в 2004 году для наблюдения за самыми мощными взрывами во Вселенной — гамма-всплесками и другими высокоэнергетическими космическими явлениями. Однако в последние годы из-за усиления солнечной активности атмосфера Земли расширилась, что начало влиять на орбиту телескопа. В результате он замедлился и опустился с прежней высоты 600 километров примерно до 360 километров.

По словам экспертов, если орбита телескопа опустится ниже 300 километров, спасти его будет практически невозможно. В связи с этим NASA начало экстренную операцию по его спасению.

Проект будет реализован с помощью роботизированного космического аппарата под названием ЛИНК, разработанного американской компанией Каталйст Спаке Течнологиес. Оснащенное тремя роботизированными руками, устройство должно осторожно приблизиться к телескопу, надежно захватить его и с помощью своих двигателей поднять на более безопасную высокую орбиту.

Специалисты подчеркивают, что операция очень сложна, так как Свифт является движущимся объектом, и его орбита постоянно меняется. Поэтому ЛИНК сначала проведет всестороннюю фотосъемку телескопа, определит наиболее безопасную точку захвата и только после этого попытается ухватить его роботизированными руками.

По словам доктора Симеона Барбера, ученого из Открытого университета, хотя эта миссия связана с большим риском, спасение Свифт оправдано, так как он предоставляет человечеству уникальные научные данные.

Если все этапы пройдут по плану, в течение следующих двух-трех месяцев ЛИНК медленно выведет телескоп на стабильную орбиту в районе 600 километров, где он продолжит свою научную деятельность.

По мнению экспертов, в случае успеха этой миссии в будущем появится возможность таким же образом спасать другие известные космические аппараты, включая телескоп Хаббл.