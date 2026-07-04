Узбекские девушки завоевали 5 медалей на чемпионате Азии

·5·Спорт
Узбекские девушки завоевали 5 медалей на чемпионате Азии

На проходящем в Таиланде молодёжном чемпионате Азии по спортивной борьбе среди спортсменов до 20 лет успешно выступают представители сборной Узбекистана.

В соревнованиях по борьбе среди девушек наши соотечественницы удостоились 1 золотой, 1 серебряной и 3 бронзовых медалей.

Мухайё Нарзиллоева стала чемпионкой Азии

Выступавшая в весовой категории до 65 килограммов Мухайё Нарзиллоева обошла всех соперниц и завоевала золотую медаль.

Её победа обеспечила делегации Узбекистана высший результат в соревнованиях по борьбе среди девушек.

Шохиста Шоназарова взяла серебряную медаль

Вышедшая на ковёр в весе до 50 килограммов Шохиста Шоназарова дошла до финала и удостоилась серебряной медали чемпионата Азии.

Наша молодая спортсменка продемонстрировала на протяжении турнира высокое мастерство и стойкость.

Три наши борчихи стали бронзовыми призёрами

Ещё три представителя сборной Узбекистана завоевали бронзовые медали в своих весовых категориях:

  • 62 кг: Феруза Кайратдинова;

  • 68 кг: Мухайё Рахимжонова;

  • 76 кг: Севинчой Полвонова.

Весомый результат от наших девушек

Таким образом, женская сборная Узбекистана по борьбе за один день собрала в общей сложности 5 медалей.

По данным Национального олимпийского комитета, соревнования чемпионата Азии в Таиланде продолжаются.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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