Роботы Ubtech У1 в облике человека: Идеальный реализм и эмоциональный интеллект

·150·Технологии
Роботы Ubtech У1 в облике человека: Идеальный реализм и эмоциональный интеллект

В мире робототехники происходит настоящая революция: компания Ubtech представила свою новую серию бионических роботов У1. Эти устройства поразили мир технологий своей невероятной схожестью с человеческим обликом, мелкими деталями на коже и сложными эмоциональными алгоритмами. По данным Фоеникс.ком Течнологй, роботы нового поколения разработаны не просто как машины, а как компаньоны, способные установить с человеком душевную связь. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Над внешним видом роботов работали не только инженеры, но и профессиональные дизайнеры и стилисты. Их кожа изготовлена из силикона, причём вены на руках, мелкие морщинки на губах и суставы пальцев воспроизведены с высокой точностью. Даже роботам в женском облике сделали качественный маникюр и макияж. Во время выставки посетителям просили не прикасаться к лицам роботов, так как это могло повредить нежный макияж.

Технические возможности и анализ эмоций

Серия Ubtech У1 обладает 88 степенями свободы движения и способна воспроизводить 90% движений, выполняемых человеческим телом. Особенно уникальная бионическая конструкция в области шеи позволяет роботу естественно поворачиваться. Устройство оснащено первой в мире крупной моделью эмоций, которая способна распознавать более 20 тонких эмоций с точностью свыше 90%. Время задержки между вопросом и ответом составляет всего 500 миллисекунд.

Разработчики подчёркивают, что эти роботы не предназначены для сексуальных целей. Основатель компании Чжоу Цзянь особо отметил, что главная задача роботов — давать «эмоциональную ценность». Тем не менее, во внешнем виде роботов ярко выражены вторичные половые признаки, что вызвало бурные обсуждения в социальных сетях и среди участников выставки.

От ручного труда к промышленному производству

Массовое производство таких сложных устройств — крайне трудная задача. Например, только в голове робота находится от 2 до 3 тысяч деталей, и она способна выполнять 30 различных микромимик. На начальных этапах брови и ресницы роботов высаживались специалистами вручную. Сейчас Ubtech работает над переводом этого процесса уровня искусства на стандартизированный конвейерный метод.

Планируется использовать роботов Ubtech У1 в следующих сферах:

  • Ежедневное общение и эмоциональная поддержка;
  • Уход за пожилыми людьми и социальная помощь;
  • Психологическая терапия и консультирование;
  • Встреча гостей и сфера обслуживания;
  • Научные исследования и образовательные процессы.
Синхронизация речи роботов и движений губ осуществляется в течение 20 миллисекунд, что практически устраняет ощущение «роботизированной» искусственности во время общения. Модель глубокого мышления, обученная на сотнях миллиардов параметров, позволяет роботу вести осмысленный и логичный разговор с человеком.

UbtechРобототехникаИскусственный ИнтеллектТехнологииИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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