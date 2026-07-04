Новый Сергели стал зоной 24/7: открыто 250 рабочих мест (фото, видео)
Улица Новый Сергели в Сергелийском районе превращена в современную торговую, сервисную и рекреационную зону, работающую круглосуточно. 4 июля президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с выполненными здесь работами и деятельностью предпринимательских объектов.
Улица длиной 2,1 километра полностью обновлена
Общая стоимость проекта составила 18,7 миллиарда сумов. На участке улицы Новый Сергели протяженностью 2,1 километра улучшена инфраструктура, и территория превращена в улицу 24/7 с торговыми, общепитовскими и развлекательными услугами.
Новая зона направлена на создание удобных условий для населения, поддержку местных предпринимателей и расширение сферы услуг.
Новые места отдыха для детей и взрослых
На улице организован ряд объектов для отдыха жителей и поддержки здорового образа жизни.
В частности:
более 10 детских площадок;
8 воркаут-зон;
книжный магазин;
создан уголок для пожилых людей.
Здесь созданы условия для семейных прогулок, безопасного отдыха детей и занятий молодежи спортом.
Ожидается 1,2 миллиона гостей в год
В четырех махаллях вокруг улицы Новый Сергели проживает более 21 тысячи человек. По этой улице ежедневно в среднем проезжают 15–20 тысяч транспортных средств.
После запуска проекта на полную мощность ожидается, что территория будет обслуживать более 1,2 миллиона посетителей в год.
Создано более 250 новых рабочих мест
В рамках проекта открыто более 250 новых рабочих мест. Кроме того, расширена деятельность 95 действующих предпринимательских субъектов на территории и создано еще 22 новых бизнес-субъекта.
Ожидается, что эти изменения послужат повышению доходов местного населения, внедрению новых видов услуг и усилению экономической активности Сергелийского района.
Президент пообщался с жителями махалли
Шавкат Мирзиёев прошелся по махалле, осмотрел дома, отремонтированные в национальном архитектурном стиле, благоустроенные улицы и созданные для населения удобства.
Глава государства пообщался с активистами махалли и гражданами, поинтересовался, как выполненные работы влияют на их жизнь, доходы и настроение.
Представители махалли подчеркнули, что изменения на территории позитивно влияют на образ жизни и благосостояние людей, а также растут доверие населения к завтрашнему дню.
Как вы считаете, нужно ли создавать такие улицы 24/7 и в других районах Ташкента?
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