Бруну Гимаранес и Мартин Эдегор в прицеле «Арсенала»: большое столкновение на ЧМ-2026

·4·Спорт
Бруну Гимаранес и Мартин Эдегор в прицеле «Арсенала»: большое столкновение на ЧМ-2026

Матч между сборными Бразилии и Норвегии, который пройдет на стадии четвертьфинала чемпионата мира 2026 года, имеет важное значение не только для судьбы турнира, но и для будущего лондонского клуба «Арсенал». Хотя в этом поединке на полях Нью-Джерси внимание болельщиков приковано к таким звездам, как Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанн, эксперты пристально наблюдают за дуэлью Бруну Гимаранеса и Мартина Эдегора в центре поля. Об этом Goal.com сообщает об этом.

Мартин Эдегор, выступающий в настоящее время за «Арсенал», и Бруну Гимаранес, ставший трансферной целью клуба, входят в число лучших ассистентов турнира. По данным издания Goal.com, Гимаранес с четырьмя голевыми передачами идет вторым после Майкла Олиза, а на счету Эдегора три ассиста. Эти показатели свидетельствуют о том, что оба полузащитника в данный момент находятся на пике спортивной формы.

Новая сила для «Арсенала»: фактор Гимаранеса

Лондонцы давно планируют заполучить в свои ряды лидера «Ньюкасл» Бруну Гимаранеса. Трансферная стоимость бразильского футболиста оценена в 65 миллионов фунтов стерлингов (около 87 миллионов долларов). Его выступления на мундиале в Северной Америке доказывают, что он может вывести полузащиту «Арсенала» на новый уровень. Агрессивный стиль игры Гимаранеса и точность в организации атак должны стать тем, что нужно команде Микеля Артеты.

В то же время игра Мартина Эдегора в прошлом сезоне подвергалась некоторой критике. Отдельные эксперты и болельщики упрекали его в недостаточной активности и даже высказывали мнение о необходимости его продажи. Однако не стоит забывать, что Эдегор стал первым капитаном, который привел «Арсенал» к чемпионству после 22-летнего перерыва. Его недавние выступления в составе сборной Норвегии развеивают все сомнения.

Ответ Эдегора и надежды Норвегии

На чемпионате мира Мартин Эдегор демонстрирует свободную и созидательную игру, не отягощенную клубным давлением. В групповом этапе он показал свои лучшие качества в матчах против Ирака, Сенегала и Кот-д'Ивуара. В частности, великолепные передачи на Эрлинга Холанна и управление игрой команды подтвердили, что он по-прежнему остается одним из сильнейших плеймейкеров мира.

Для руководства «Арсенала» текущая ситуация создает интересную дилемму: покупка Гимаранеса не означает вытеснение Эдегора — скорее, они могут образовать сильный тандем. Противостояние Бразилии и Норвегии покажет, кто из этих двух звезд сильнее в очном соперничестве. Каким бы ни был результат этого матча, оба футболиста продолжают доказывать свой уровень.

АрсеналБразилияНорвегияЧемпионат МираТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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