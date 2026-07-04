В Узбекистане запрещается охота на редких животных

В Узбекистане вводится временный мораторий на охоту на ряд редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, занесенных в Красную книгу. Новое ограничение направлено на сохранение видов, численность которых в природе резко сократилась, и восстановление их популяции.

Запрет вступает в силу 1 августа 2026 года и будет действовать до 1 января 2028 года.

Какие животные берутся под охрану?

Охота на указанные в приложении к решению редкие виды животных в течение установленного срока будет запрещена.

Среди них:

снежный барс;

переднеазиатский леопард;

сайгак;

бухарский олень;

туркестанская рысь;

каракал;

фламинго;

дрофа-красотка;

черный аист;

кудрявый пеликан;

серый журавль и другие виды.

Формирование и распределение квот на отлов этих животных также не допускается.

В каких случаях делаются исключения?

Мораторий применяется не ко всем случаям в равной степени. Следующие ситуации не подпадают под ограничение:

животные, содержащиеся или разводимые в фермерских хозяйствах, специальных питомниках, инкубаторах и прудовых хозяйствах;

животные, отлавливаемые для научных исследований;

охота в медицинских целях.

Таким образом, запрет в основном направлен на предотвращение незаконной или квотируемой охоты на редких животных, обитающих в естественной среде.

В реки и ручьи будут выпускать мальков рыб

В решении также определены специальные меры по восстановлению биологического разнообразия в водоемах.

С 1 августа 2026 года по 1 января 2030 года в реки и ручьи, протекающие через центральные города республики, ежегодно будет выпускаться не менее 15 тонн мальков рыб.

Перечень видов рыб для зарыбления будет формироваться Национальным комитетом по экологии и изменению климата, а также Академией наук.

Цель — сохранить исчезающие виды

Ожидается, что новый порядок создаст условия для размножения редких животных в естественной среде, ограничит незаконную охоту и послужит возмещению ущерба, нанесенного животному миру.

Иными словами, редкие животные отныне не мишень — они станут объектом серьезной охраны.