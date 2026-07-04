В Узбекистане запрещается охота на редких животных
В Узбекистане вводится временный мораторий на охоту на ряд редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, занесенных в Красную книгу. Новое ограничение направлено на сохранение видов, численность которых в природе резко сократилась, и восстановление их популяции.
Запрет вступает в силу 1 августа 2026 года и будет действовать до 1 января 2028 года.
Какие животные берутся под охрану?
Охота на указанные в приложении к решению редкие виды животных в течение установленного срока будет запрещена.
Среди них:
снежный барс;
переднеазиатский леопард;
сайгак;
бухарский олень;
туркестанская рысь;
каракал;
фламинго;
дрофа-красотка;
черный аист;
кудрявый пеликан;
серый журавль и другие виды.
Формирование и распределение квот на отлов этих животных также не допускается.
В каких случаях делаются исключения?
Мораторий применяется не ко всем случаям в равной степени. Следующие ситуации не подпадают под ограничение:
животные, содержащиеся или разводимые в фермерских хозяйствах, специальных питомниках, инкубаторах и прудовых хозяйствах;
животные, отлавливаемые для научных исследований;
охота в медицинских целях.
Таким образом, запрет в основном направлен на предотвращение незаконной или квотируемой охоты на редких животных, обитающих в естественной среде.
В реки и ручьи будут выпускать мальков рыб
В решении также определены специальные меры по восстановлению биологического разнообразия в водоемах.
С 1 августа 2026 года по 1 января 2030 года в реки и ручьи, протекающие через центральные города республики, ежегодно будет выпускаться не менее 15 тонн мальков рыб.
Перечень видов рыб для зарыбления будет формироваться Национальным комитетом по экологии и изменению климата, а также Академией наук.
Цель — сохранить исчезающие виды
Ожидается, что новый порядок создаст условия для размножения редких животных в естественной среде, ограничит незаконную охоту и послужит возмещению ущерба, нанесенного животному миру.
Иными словами, редкие животные отныне не мишень — они станут объектом серьезной охраны.
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