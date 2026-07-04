Наш футболист Аббосбек Файзуллаев сегодня женится

·2·Спорт
Наш футболист Аббосбек Файзуллаев сегодня женится

Талантливый полузащитник сборной Узбекистана и нашего клуба Аббосбек Файзуллаев вступает в один из самых радостных дней своей жизни.

Сегодня наш 23-летний футболист сыграет свадьбу и официально создаст семью. Несмотря на молодой возраст, Аббосбек завоевал любовь болельщиков своей яркой игрой на поле, трудолюбием и талантом, а теперь начинает новый этап и в личной жизни.

Болельщики и футбольная общественность искренне поздравляют футболиста с этим знаменательным днем, желая ему счастливой семейной жизни, крепкого здоровья и новых крупных достижений в будущей карьере.

Мы также поздравляем Аббосбека Файзуллаева с этим радостным событием и желаем ему счастья, благополучия, дружной и процветающей семьи, а также новых побед в футболе.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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