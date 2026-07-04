В Учтепе сотрудники УВД спасли жизнь тонущему парню
В Учтепинском районе города Ташкента благодаря оперативным действиям сотрудников УВД был спасен тонущий парень. По предварительным данным, причиной его тяжелого решения стал крупный проигрыш в онлайн-тотализаторе.
Из канала послышался шум
Происшествие случилось 2 июля во время Молодежного фестиваля.
Сотрудники правоохранительных органов, патрулировавшие территорию, услышали шум из канала Бозсу и заметили в воде тонущего парня.
Они немедленно отреагировали и вытащили парня из воды.
Оказана первая помощь
Спасенному гражданину на месте происшествия была оказана первая медицинская помощь.
После этого он был доставлен в больницу и взят под медицинский контроль.
Причина связана с онлайн-тотализатором
В ходе проверки до следствия было установлено, что парень проиграл крупную сумму в онлайн-тотализаторе и под влиянием этого состояния попытался покончить с собой.
Своевременное вмешательство сотрудников УВД в ситуацию спасло его жизнь.
Важно не оставаться в одиночестве в трудной ситуации
Какими бы тяжелыми ни казались финансовые потери, долги или сильное психологическое давление, из этого положения есть выход. Обращение к близким, специалистам или экстренным службам может спасти жизнь человека.
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