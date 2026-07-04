В Учтепе сотрудники УВД спасли жизнь тонущему парню

В Учтепинском районе города Ташкента благодаря оперативным действиям сотрудников УВД был спасен тонущий парень. По предварительным данным, причиной его тяжелого решения стал крупный проигрыш в онлайн-тотализаторе.

Из канала послышался шум

Происшествие случилось 2 июля во время Молодежного фестиваля.

Сотрудники правоохранительных органов, патрулировавшие территорию, услышали шум из канала Бозсу и заметили в воде тонущего парня.

Они немедленно отреагировали и вытащили парня из воды.

Оказана первая помощь

Спасенному гражданину на месте происшествия была оказана первая медицинская помощь.

После этого он был доставлен в больницу и взят под медицинский контроль.

Причина связана с онлайн-тотализатором

В ходе проверки до следствия было установлено, что парень проиграл крупную сумму в онлайн-тотализаторе и под влиянием этого состояния попытался покончить с собой.

Своевременное вмешательство сотрудников УВД в ситуацию спасло его жизнь.

Важно не оставаться в одиночестве в трудной ситуации

Какими бы тяжелыми ни казались финансовые потери, долги или сильное психологическое давление, из этого положения есть выход. Обращение к близким, специалистам или экстренным службам может спасти жизнь человека.