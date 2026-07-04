В Ташкенте возбуждено уголовное дело по факту хищения 37 iPhone

·2·Общество
В Ташкенте возбуждено уголовное дело по факту хищения 37 iPhone

В Шайхантахурском районе Ташкента расследуется факт мошенничества, связанный с 37 смартфонами iPhone 16 Pro Max общей стоимостью 51 600 долларов. По данному факту в отношении гражданина по имени Умиджон возбуждено уголовное дело.

Обещал оплатить смартфоны за 20 дней

По предварительным данным, подозреваемый взял в долг 37 смартфонов iPhone 16 Pro Max.

Он пообещал владельцу устройств полностью выплатить за них деньги в течение 20 дней. Однако в установленный срок не выполнил свои обязательства.

Телефоны проданы другим лицам

Сообщается, что подозреваемый перепродал смартфоны третьим лицам.

Вырученные от продажи средства не были переданы владельцу телефонов, а потрачены на личные нужды.

Ущерб составил 51 600 долларов

Общая стоимость 37 смартфонов оценивается в 51 600 долларов.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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