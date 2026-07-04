Борцы Узбекистана заняли третье место на чемпионате Азии

На проходящем в Паттайе (Таиланд) чемпионате Азии по спортивной борьбе среди спортсменов до 20 лет молодежная сборная Узбекистана показала очередной весомый результат.

В оставшиеся дни соревнований по греко-римской борьбе наши соотечественники завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Огабек Мукимов стал чемпионом Азии

Выступавший в весовой категории до 67 кг Огабек Мукимов обошел всех соперников и удостоился золотой медали.

Его победа добавила очередную чемпионскую медаль в копилку сборной Узбекистана.

Достонбек Орипов взял серебряную медаль

Достонбек Орипов, выступавший в весе до 60 кг, дошел до финала и стал серебряным призером чемпионата Азии.

Наш молодой борец продемонстрировал на протяжении турнира высокое мастерство и упорство.

Трое наших спортсменов стали бронзовыми призерами

Еще три представителя сборной Узбекистана завоевали бронзовые медали в своих весовых категориях:

72 кг: Бехрузбек Валиев;

82 кг: Бекмурод Рустамов;

97 кг: Фахрикамол Комилжонов.

Третье место в общекомандном зачете

Таким образом, молодые греко-римские борцы Узбекистана завершили турнир с общим количеством 2 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медалей.

Этот результат позволил нашей сборной занять третье место в общекомандном зачете.

Об этом сообщило Национальное олимпийское комитет Узбекистана.