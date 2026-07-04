Samsung сделала неожиданный шаг: в серии 990 появится новый SSD без DRAM-кэша

Южнокорейский технологический гигант Samsung готовится представить новый продукт, относящийся к семейству его самых популярных накопителей. Компания разработала новый SSD-диск, который станет частью серии 990, но будет принципиально отличаться от предшествующих моделей 990 EVO и 990 PRO. Главная особенность этого устройства — отказ от DRAM-кэш-памяти. Об этом Ixbt.com сообщает .

Согласно данным, преждевременно появившимся на официальном сайте Samsung Canada, новая модель работает на интерфейсе PCIe 4.0 NVMe. Как пишет издание IXBT.com, из-за отсутствия у диска собственной быстрой памяти (DRAM) он использует технологию HMB (Host Memory Buffer). Эта система временно заимствует часть оперативной памяти (RAM) компьютера для кэширования данных, что позволяет значительно снизить себестоимость производства.

Технические характеристики и показатели скорости

Новый SSD-накопитель создан на базе собственного контроллера Samsung и высококачественных чипов памяти V-NAND. Ожидается, что на рынок будут выпущены версии этого продукта объёмом 1 TB и 2 TB. Их скоростные показатели, несмотря на отсутствие DRAM-кэша, сохранены на весьма высоком уровне:

Модель 1 TB: скорость последовательного чтения до 7150 MB/s, скорость записи — до 6450 MB/s;

Модель 2 TB: скорость последовательного чтения до 7250 MB/s, скорость записи — 6450 MB/s;

Производительность: до 850 тыс. IOPS при чтении и до 1,2 млн IOPS при записи.

Следует отметить, что новая модель по долговечности несколько уступает флагману 990 PRO. В частности, для версии объёмом 1 TB гарантируется 400 TBW (ресурс записи в терабайтах), а для версии 2 TB — 800 TBW. Хотя этих показателей достаточно для обычных пользователей и любителей игр, для профессиональных видеомонтажёров они могут оказаться несколько недостаточными.

Компания установила на эту модель гарантийный срок в 3 года, тогда как в моделях более высокого сегмента этот срок обычно составляет 5 лет. Это также свидетельствует о том, что новый SSD-накопитель ориентирован на более бюджетный сегмент. На рынке Узбекистана устройства такого типа, как правило, быстро набирают популярность благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

Пока Samsung не объявила официальную дату начала продаж и цену нового продукта. Хотя данные с официального сайта были быстро удалены, в каталогах некоторых ритейлеров этот SSD уже начал появляться. С большой вероятностью эта модель появится на мировых рынках, в том числе и в регионе Центральной Азии, в ближайшие месяцы.