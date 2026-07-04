Неймар готов к полному матчу: Карло Анчелотти рассказал о состоянии бразильской звезды

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что главная звезда команды Неймар наконец-то полностью восстановил физическую форму и готов отыграть 90 минут в матчах чемпионата мира. Эта новость стала долгожданной для болельщиков «пентакампеонов», ведь опытный нападающий долгое время не мог в полной мере продемонстрировать свои возможности из-за травмы. Об этом Goal.com сообщает .

По словам итальянского специалиста в интервью изданию Фолха де С.Пауло, 34-летний Неймар полностью избавился от травмы икроножных мышц правой ноги. До сих пор он выходил на турнире только на замену в матче против Шотландии, отыграв всего 14 минут. В игре с Японией тренер объяснил, что оставил его в запасе, приберегая для возможных дополнительных таймов.

Анчелотти также затронул текущее психологическое состояние футболиста. По признанию тренера, Неймар совершенно не рад сидению на скамейке запасных. «Он не счастлив, но ведёт себя очень профессионально. Неймар работает на тренировках в полную силу и пользуется большим уважением среди партнёров по команде. Он не только качественный игрок, но и очень скромный человек», — подчеркнул наставник.

Большое усиление перед матчем в Новой Зеландии

Ожидается, что линия атаки сборной Бразилии значительно усилится перед очередным важным матчем против Норвегии. Анчелотти отметил, что опыт Неймара имеет решающее значение для контроля темпа игры. По его словам, время пребывания футболиста на поле определяет динамика матча, однако физически он способен отыграть полную встречу.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, и его возвращение в строй, несомненно, положительно повлияет на общий настрой команды. И хотя с возрастом он стал более подвержен травмам, его креативность на поле и мастерство исполнения стандартных положений по-прежнему остаются на мировом уровне.

Для узбекских футбольных болельщиков также интересны любые действия Неймара, поскольку он считается одним из самых технически одарённых игроков нашего времени. Его возвращение в основной состав, как ожидается, ещё больше повысит шансы Бразилии на чемпионство. Теперь всё внимание приковано к тактическому выбору Анчелотти на матч против Норвегии и минутам, которые будут предоставлены Неймару.