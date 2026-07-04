Нурсултону Рузибоеву после победы подарили новый автомобиль

Известный узбекский боец ММА Нурсултон Рузибоев после очередного успешного выступления в UFC был удостоен ценного подарка. Боевому клубу «Ахмат», принадлежащему главе Чечни Рамзану Кадырову, спортсмену был вручен новый автомобиль марки «Roewe М7 ДМХ». Об этом Нурсултон Рузибоев сообщил на своей странице в Instagram.

Как стало известно, Рузибоев, выступающий в составе боевого клуба «Ахмат», после очередной уверенной победы в UFC получил достойное поощрение. Спортсмен также поделился своими мыслями по поводу этого подарка.

«Многие обещают: если выиграешь, сделаю то-то и то-то. Но есть и те, кто дарит подарки независимо от результата боя», — написал Нурсултон Рузибоев.

Для справки: узбекский боец 27 июня текущего года в рамках турнира UFC 280, прошедшего в столице Азербайджана Баку, поднялся в октагон против россиянина Андрея Пуляева. В поединке в средней весовой категории Рузибоев победил соперника удушающим приемом уже в первом раунде, оформив еще одну уверенную победу в UFC.

Нурсултон Рузибоев защищает честь боевого клуба «Ахмат» с 2015 года. После успешного выступления в UFC руководство клуба достойно оценило его победу, подарив спортсмену новый автомобиль. Это расценивается как очередное важное признание заслуг узбекского бойца после победы.