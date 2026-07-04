После поражения команды у болельщика остановилось сердце

Матч Бельгия – Сенегал в рамках чемпионата мира запомнился не только острой борьбой на поле, но и неожиданным происшествием на трибуне.

Сообщается, что один из болельщиков сборной Сенегала тяжело переживал горькое поражение своей команды. В последние минуты матча, после третьего гола, забитого в ворота Сенегала, состояние болельщика резко ухудшилось, и он потерял сознание на трибуне. По предварительным данным, у него остановилось сердце.

Врачи оперативно оказали первую медицинскую помощь и срочно доставили болельщика в больницу. Пока официальной информации о состоянии его здоровья не поступало.

Напомним, что сборная Сенегала, несмотря на то, что вела в счете 2:0 по ходу матча, в итоге пропустила три гола подряд. В результате команда потерпела поражение со счетом 2:3 и покинула турнир.