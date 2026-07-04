Нападающий сборной Египта: «Сегодня мы осчастливили 120 миллионов египтян»

Нападающий сборной Египта Айссем Хассан поделился своими эмоциями после драматической победы над Австралией в стыковом матче ЧМ-2026.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти египтяне одержали верх со счетом 4:2 и вышли в следующий этап.

Египет хорошо начал матч

По словам Хассана, сборная Египта уверенно начала встречу и вышла вперед.

Однако Австралия вскоре восстановила равновесие, и игра стала еще более напряженной.

«Мы хорошо начали и вышли вперед. Затем они сравняли счет», — сказал нападающий.

Сильные стороны Австралии были известны

Египетские футболисты заранее знали, что соперник физически сильный, выносливый и быстрый.

Хассан особо подчеркнул, что Австралия представляла большую угрозу в стандартных ситуациях.

«У них очень выносливые, быстрые и сильные игроки. Мы понимали, что при штрафных и угловых будет непросто, потому что их футболисты очень высокого роста».

В серии пенальти верх взял Египет

После 120 минут упорной борьбы победитель определился в серии пенальти.

На этом этапе египетские футболисты сохранили хладнокровие и одержали победу со счетом 4:2. Этот результат позволил сборной выйти в следующий этап чемпионата мира.

«Вся страна празднует»

Хассан особо отметил, насколько велико значение этой победы для народа Египта.

«Это потрясающее чувство. Потому что ты знаешь, что сегодня осчастливил 120 миллионов человек и что по всей стране идут праздники».

По его словам, такие моменты — мечта каждого футболиста с детства.