В ноутбуки Lenovo начали устанавливать китайские чипы памяти ЙМТК

·28·Технологии
В ноутбуки Lenovo начали устанавливать китайские чипы памяти ЙМТК

Известная во всём мире компания Lenovo впервые начала использовать ССД-накопители китайского производителя Янгтзе Меморй Течнологиес (ЙМТК) в своих массовых ноутбуках. По данным издания Нотебукчек, данные компоненты были обнаружены в новых конфигурациях модели ТинкБук 14 Ген 9. Это первый официальный случай появления китайских чипов памяти в массовых устройствах такого крупного бренда, как Lenovo. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Выяснилось, что в протестированной версии ТинкБук 14 Ген 9 ИПЛ установлен SSD объёмом 512 GB, формата M.2 2242 с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe. Несмотря на современный стандарт подключения, эффективность данного накопителя значительно уступает продукции таких брендов, как Samsung или Western Digital, обычно применяемых в ноутбуках этой категории.

Вопрос скорости и стабильности

Результаты проведённых тестов показали, что последовательная скорость чтения накопителя ЙМТК составила 3950 МБ в секунду, а скорость записи — около 2514 МБ. Эти показатели считаются низкими для стандарта PCIe 4.0. Также скорость случайных операций в формате 4К оказалась ниже среднего уровня, что может повлиять на общую отзывчивость системы.

Главное, при длительных нагрузках данный SSD перегревается и переходит в состояние троттлинга, то есть искусственно снижает свою скорость для понижения температуры. Это может создать неудобства для пользователей, работающих с большими объёмами данных.

Причины изменений на рынке

Появление китайских чипов памяти в ноутбуках Lenovo связано с глобальными изменениями на мировом рынке. В настоящее время из-за резкого роста спроса на чипы для систем искусственного интеллекта (AI) на рынке НАНД-памяти наблюдается дефицит и рост цен. В связи с этим крупные производители обращаются к китайским брендам как альтернативе более дорогим поставщикам, таким как Samsung, Kioxia и Western Digital.

Стоит отметить, что эта тенденция на рынке чипов памяти не ограничивается только Lenovo. Ранее сообщалось, что компания Apple также запрашивала у правительства США разрешение на закупку памяти у китайского производителя CXMT. Это свидетельствует о том, что в будущем китайские технологии займут ещё более прочные позиции на мировом рынке электроники.

Учитывая, что продукция Lenovo очень популярна и на рынке Узбекистана, высока вероятность, что в ближайшее время мы встретим эти новые комплектующие и в ноутбуках в наших магазинах. Однако покупателям рекомендуется при выборе устройства обращать внимание не только на процессор и оперативную память, но и на бренд установленного SSD.

LenovoSSDYMTCТехнологииНоутбуки
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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