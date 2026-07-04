Поможет ли умное кольцо в борьбе с сердечной недостаточностью?

·38·Технологии
Поможет ли умное кольцо в борьбе с сердечной недостаточностью?

В Джерси началась новая программа клинических испытаний для пациентов, страдающих сердечной недостаточностью. Специалисты стремятся с помощью этого исследования более точно оценить эффективность лечения с использованием современных цифровых технологий и в будущем повысить качество медицинской помощи, оказываемой пациентам.

К клиническим испытаниям привлечены пациенты с диагнозом Хеарт Фаилуре вит Пресервед Эджектион Фрактион (ХФпЭФ) — сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса. В ходе исследования учёные изучат, как внутривенный препарат железа влияет на симптомы сердечной недостаточности, а также на физическую активность пациентов и их способность выполнять упражнения.

Мужчина держится за грудь в боли, с красным знаком боли в области сердца.

Участники испытания в течение 14 недель используют специальное умное кольцо и электронный сенсорный пластырь, который крепится на бедро. Эти устройства регулярно фиксируют показатели повседневной активности пациента: количество шагов, физическую активность, время вставания из положения сидя и другие. Умное кольцо, в свою очередь, собирает физиологические данные, такие как частота сердечных сокращений.

По словам кардиолога больницы Джерси доктора Аарона Генри, при традиционных методах эффект инъекции железа обычно оценивается с помощью шестиминутного теста ходьбы. Однако этот метод показывает состояние лишь в определённый момент времени.

По его словам, новая технология позволяет непрерывно отслеживать состояние пациента на протяжении 14 недель. Данные, собранные устройствами, загружаются на сервер через смартфон пациента, и врачи анализируют их, оценивая, насколько эффективным оказалось лечение.

Серебристое умное кольцо с датчиками внутри на синем фоне.

Доктор Генри отмечает, что в исследовании могут участвовать пациенты разных возрастов. На практике же большинство участников — люди старше 70, 80 и даже 90 лет. По его мнению, обеспечение пожилых пациентов возможностью пользоваться современными цифровыми технологиями является одной из важных задач современной медицины.

Для финансирования проекта организация Дигитал Джерсей выделила 200 тысяч фунтов стерлингов через свой фонд Импакт Джерсей Фунд.

Глава организации Тони Моретта подчеркнул, что нет более важного направления, чем сфера здравоохранения. По его мнению, Джерси является удобной площадкой для тестирования новых цифровых медицинских технологий, и если остров станет одним из лидеров в этой сфере, в первую очередь от этого выиграют пациенты.

Рука человека с чёрным умным кольцом на пальце на синем фоне.

Специалисты подчёркивают, что если эти клинические испытания завершатся успешно, использование цифровых технологий для мониторинга и лечения сердечной недостаточности может расшириться ещё больше.

ДжерсиАарон ГенриБольница Джерси
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батареяЯпонские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батареяСегодня, 15:20Samsung сделала неожиданный шаг: в серии 990 появится новый SSD без ДРАМ-кэшаSamsung сделала неожиданный шаг: в серии 990 появится новый SSD без ДРАМ-кэшаСегодня, 14:55В ноутбуки Lenovo начали устанавливать китайские чипы памяти ЙМТКВ ноутбуки Lenovo начали устанавливать китайские чипы памяти ЙМТКСегодня, 14:21Аккумуляторы iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: стали известны возможности нового поколенияАккумуляторы iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: стали известны возможности нового поколенияСегодня, 13:53Revolut представил необычную банковскую карту с мемом Doge и светящимися глазамиRevolut представил необычную банковскую карту с мемом Doge и светящимися глазамиСегодня, 13:23Правительство Индии потребовало отчет об анонимности от мессенджеров Telegram и SignalПравительство Индии потребовало отчет об анонимности от мессенджеров Telegram и SignalСегодня, 12:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5