Поможет ли умное кольцо в борьбе с сердечной недостаточностью?

В Джерси началась новая программа клинических испытаний для пациентов, страдающих сердечной недостаточностью. Специалисты стремятся с помощью этого исследования более точно оценить эффективность лечения с использованием современных цифровых технологий и в будущем повысить качество медицинской помощи, оказываемой пациентам.

К клиническим испытаниям привлечены пациенты с диагнозом Хеарт Фаилуре вит Пресервед Эджектион Фрактион (ХФпЭФ) — сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса. В ходе исследования учёные изучат, как внутривенный препарат железа влияет на симптомы сердечной недостаточности, а также на физическую активность пациентов и их способность выполнять упражнения.

Участники испытания в течение 14 недель используют специальное умное кольцо и электронный сенсорный пластырь, который крепится на бедро. Эти устройства регулярно фиксируют показатели повседневной активности пациента: количество шагов, физическую активность, время вставания из положения сидя и другие. Умное кольцо, в свою очередь, собирает физиологические данные, такие как частота сердечных сокращений.

По словам кардиолога больницы Джерси доктора Аарона Генри, при традиционных методах эффект инъекции железа обычно оценивается с помощью шестиминутного теста ходьбы. Однако этот метод показывает состояние лишь в определённый момент времени.

По его словам, новая технология позволяет непрерывно отслеживать состояние пациента на протяжении 14 недель. Данные, собранные устройствами, загружаются на сервер через смартфон пациента, и врачи анализируют их, оценивая, насколько эффективным оказалось лечение.

Доктор Генри отмечает, что в исследовании могут участвовать пациенты разных возрастов. На практике же большинство участников — люди старше 70, 80 и даже 90 лет. По его мнению, обеспечение пожилых пациентов возможностью пользоваться современными цифровыми технологиями является одной из важных задач современной медицины.

Для финансирования проекта организация Дигитал Джерсей выделила 200 тысяч фунтов стерлингов через свой фонд Импакт Джерсей Фунд.

Глава организации Тони Моретта подчеркнул, что нет более важного направления, чем сфера здравоохранения. По его мнению, Джерси является удобной площадкой для тестирования новых цифровых медицинских технологий, и если остров станет одним из лидеров в этой сфере, в первую очередь от этого выиграют пациенты.

Специалисты подчёркивают, что если эти клинические испытания завершатся успешно, использование цифровых технологий для мониторинга и лечения сердечной недостаточности может расшириться ещё больше.