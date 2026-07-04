Аккумуляторы iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: стали известны возможности нового поколения

Хотя до презентации будущих флагманов Apple — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — ещё немало времени, в сети уже появились важные сведения о технических характеристиках этих устройств. Ожидается, что ёмкость аккумуляторов новых смартфонов значительно увеличится, что позволит пользователям дольше работать без подзарядки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным издания иксбт.ком, устройства серии iPhone 18 Pro получат более мощные батареи по сравнению с предшественниками iPhone 17 Pro. Эти изменения коснутся не только стандартной версии Pro, но и модели Pro Max с максимальными характеристиками, что выведет энергоэффективность на новый уровень.

Изменения в линейке моделей

Согласно полученным данным, версия iPhone 18 Pro для китайского рынка будет оснащена аккумулятором ёмкостью 4056 мА·соат. Для сравнения, в iPhone 17 Pro этот показатель составлял 3988 мА·соат. В модификации, выпускаемой для рынка США, ожидается повышение ёмкости батареи с 4252 мА·соат до 4288 мА·соат.

Наибольшее обновление и прирост мощности наблюдаются у модели iPhone 18 Pro Max. Сертифицированная батарея этого устройства для китайского рынка составляет 5391 мА·соат, тогда как в iPhone 17 Pro Max этот показатель был равен 4823 мА·соат. Версия для рынка США получит ещё более мощный аккумулятор — на 5567 мА·соат (в предыдущем поколении было 5088 мА·соат).

Технические утечки и вопросы безопасности

Распространение этих сведений связано с нарушениями в цепочке поставок Apple и непредвиденными утечками информации. Ранее в социальных сетях появились фотографии аккумуляторов iPhone 18 Pro Max для различных регионов. Инсайдеры также поделились информацией о характеристиках материнской платы (мотербоард) новых смартфонов.

Стоит отметить, что часть этих данных могла быть получена в результате хакерских атак. По сообщениям, неизвестные лица похитили списки поставщиков комплектующих и выложили в открытую сеть фото- и видеоматериалы, отражающие процессы тестирования iPhone 18 Pro.

Для пользователей Узбекистана эта новость особенно важна, поскольку мощность и автономность устройств Apple являются одними из главных критериев при выборе смартфона на местном рынке. Такое расширение ёмкости аккумулятора может сделать iPhone 18 Pro Max одним из самых долго работающих флагманов в своём классе.