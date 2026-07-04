Абдулкарим: «Мы играем не только против Месси»
Игрок сборной Египта и клуба «Барселона» Хамза Абдулкарим поделился мыслями накануне матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины.
18-летний футболист подчеркнул, что, хотя все внимание приковано к Лионелью Месси, египтяне будут бороться против всей сборной Аргентины.
Обе команды прошли непростой путь
Сборная Египта на первом этапе плей-офф победила Австралию в серии пенальти и вышла в 1/8 финала.
Аргентина же в крайне напряженном матче против Кабо-Верде одержала победу со счетом 3:2 после дополнительного времени.
Таким образом, на следующем этапе Египет и действующие чемпионы мира встретятся между собой.
Категоричный ответ на вопрос о Месси
Абдулкарима спросили, мечтал ли он сыграть против Лионелья Месси на чемпионате мира.
«Мы играем не против одного Месси, а против национальной сборной Аргентины», — сказал футболист.
Этот ответ молодого нападающего показал, что сборная Египта готовится не к одному игроку соперника, а к команде в целом.
Пока во всех матчах выходил на замену
Хамза Абдулкарим выходил на поле во всех четырех матчах сборной Египта на этом мундиале.
Однако в каждом матче он присоединялся к игре на последних минутах, выходя на замену. Тем не менее, 18-летний футболист рассматривается как один из важных молодых талантов команды.
«Барселона» решила его приобрести
В начале июня стало известно, что «Барселона» решила приобрести Абдулкарима у египетского клуба «Аль-Ахли».
Теперь молодой футболист может получить еще один шанс в матче против Аргентины и выйти на поле против звезд мирового футбола.
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