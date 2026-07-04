Президент ознакомился со строительными работами в Сергели

·0·Узбекистан
Президент ознакомился со строительными работами в Сергели

Президент Шавкат Мирзиёев 4 июля посетил Сергелийский район города Ташкента и лично ознакомился со строительными и благоустроительными работами, проведенными в махаллях «Ўзгариш» и «Иттифоқ».

Об этом сообщила Пресс-служба Президента.

Глава государства пешком обошел территорию и осмотрел заново построенные и отремонтированные улицы, торговые и сервисные объекты, детские площадки, а также современную инфраструктуру, созданную для населения.

Шавкат Мирзиёев вместе с сопровождающими идет по дорожке возле кухни «Manticha».

В ходе визита Президент в душевной беседе пообщался с жителями махалли. Особенно запоминающимся моментом визита стал разговор с детьми и совместная фотосессия на память.

Шавкат Мирзиёев в окружении сопровождающих идет, приложив руку к груди.

Отмечается, что в результате проекта, реализованного на улице Янги Сергели, создано более 250 новых рабочих мест. Кроме того, в районе сданы в эксплуатацию объекты торговли и сферы услуг, зоны отдыха, а также новые объекты, способствующие развитию предпринимательской деятельности. Подчеркнуто, что эти изменения служат повышению качества жизни населения и созданию новых рабочих мест.

Зеленый парк отдыха, расположенный среди многоэтажных зданий.
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Charos
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