ЧМ-2026. 1/16 финала. Голы в матче Австралия - Египет 3:5 (видео)

На чемпионате мира продолжаются матчи стадии 1/16 финала. В матче между сборными Австралии и Египта победитель не был выявлен ни в основное время, ни в дополнительное.

Затем команды померились силами в серии пенальти. В ней египтяне одержали победу со счетом 4:2.

ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала.

Австралия — Египет 1:1

Серия пенальти — 2:4

4 июля, Арлингтон.

Голы: Хани 55 (авт) — Ашур 13.