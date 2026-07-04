ЧМ-2026. 1/16 финала. Голы в матче Австралия - Египет 3:5 (видео)

·1·Спорт
ЧМ-2026. 1/16 финала. Голы в матче Австралия - Египет 3:5 (видео)

На чемпионате мира продолжаются матчи стадии 1/16 финала. В матче между сборными Австралии и Египта победитель не был выявлен ни в основное время, ни в дополнительное.

Затем команды померились силами в серии пенальти. В ней египтяне одержали победу со счетом 4:2.
ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала.
Австралия — Египет 1:1
Серия пенальти — 2:4
4 июля, Арлингтон.
Голы: Хани 55 (авт) — Ашур 13.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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