ЧМ-2026. 1/16 финала. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (посмотрите эти голы)

·252·Спорт
ЧМ-2026. 1/16 финала. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (посмотрите эти голы)

Очередной драматичный матч чемпионата мира подошел к концу. На стадии 1/16 финала действующий чемпион Аргентина встретилась с дебютантом Кабо-Верде, столкнулась с серьезным сопротивлением и смогла одержать победу лишь в дополнительное время этого голевого «драмы».

ЧМ-2026. 1/16 финала
Аргентина — Кабо-Верде 3:2
3 июля, Майами
Голы:&нбсп;Месси (29), Лисандро Мартинес (92), Борхес (111, автогол) — Д.Дуарте (59), Л.Кабрал (103).

АргентинаКабо-ВердеЛионель МессиЛисандро МартинесМайами
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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