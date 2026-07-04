ЧМ-2026. 1/16 финала. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (посмотрите эти голы)
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ЧМ-2026. 1/16 финала
Очередной драматичный матч чемпионата мира подошел к концу. На стадии 1/16 финала действующий чемпион Аргентина встретилась с дебютантом Кабо-Верде, столкнулась с серьезным сопротивлением и смогла одержать победу лишь в дополнительное время этого голевого «драмы».
ЧМ-2026. 1/16 финала
Аргентина — Кабо-Верде 3:2
3 июля, Майами
Голы:&нбсп;Месси (29), Лисандро Мартинес (92), Борхес (111, автогол) — Д.Дуарте (59), Л.Кабрал (103).
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