ЧМ-2026. 1/16 финала. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (посмотрите эти голы)

Очередной драматичный матч чемпионата мира подошел к концу. На стадии 1/16 финала действующий чемпион Аргентина встретилась с дебютантом Кабо-Верде, столкнулась с серьезным сопротивлением и смогла одержать победу лишь в дополнительное время этого голевого «драмы».

ЧМ-2026. 1/16 финала

Аргентина — Кабо-Верде 3:2

3 июля, Майами

Голы:&нбсп;Месси (29), Лисандро Мартинес (92), Борхес (111, автогол) — Д.Дуарте (59), Л.Кабрал (103).