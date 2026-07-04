Граждане какого государства больше всего проживают в Узбекистане?

·0·Узбекистан
Граждане какого государства больше всего проживают в Узбекистане?

Стало известно количество иностранных граждан, проживающих в Узбекистане более одного года. По последним данным, на территории страны зарегистрировано 56 860 иностранных граждан, проживающих постоянно или длительное время.

Большая их часть проживает в городе Ташкенте. Отмечается, что в столице проживают 19 300 иностранцев.

В разрезе стран первое место занимают граждане Индии. Их число достигло 13 312 человек. На втором месте граждане Российской Федерации (10 826 человек), на третьем — граждане Казахстана (9 425 человек).

Также в Узбекистане проживают 5 722 гражданина Таджикистана, 5 347 граждан Туркменистана и 4 397 граждан Кыргызстана.

В списке также отмечены граждане Пакистана (1 433 человека), Китая (1 031 человек), Турции (811 человек) и Республики Корея (691 человек). Оставшиеся 3 865 иностранцев приходятся на долю других государств.

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