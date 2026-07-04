Месси похвалил вчерашнюю игру сборной Кабо-Верде...

·62·Спорт
Месси похвалил вчерашнюю игру сборной Кабо-Верде...

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о победе со счетом 3:2 в дополнительное время над Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026.

Хотя аргентинцы вышли на поле в статусе фаворитов, соперник не стал уступать им легко. Месси открыто рассказал о ключевых поворотных моментах встречи и ошибках, которые допустила его команда.

«Мы доказываем, что боремся до конца»

По словам Месси, одной из важнейших характеристик сборной Аргентины является умение не сдаваться до последней минуты, независимо от ситуации.

«Наша команда уже долгое время доказывает одну вещь: мы всегда боремся до конца», — сказал он.

Даже в этом тяжелом матче аргентинцы проявили волю и вырвали победу в дополнительное время.

Стандарты спасли Аргентину

Месси отметил, что в матче против Кабо-Верде решающее значение имели стандартные положения.

«В последнее время стандарты у нас работали не очень хорошо. Но в таких играх они становятся очень важными», — отметил нападающий.

По его словам, в составе Аргентины есть футболисты, которые сильно действуют в верховой борьбе и хорошо играют головой.

«У нас есть игроки, которые хорошо играют головой, и нам удалось воспользоваться этим преимуществом».

Месси похвалил Кабо-Верде

Капитан Аргентины отдельно признал силу соперника.

«То, что Кабо-Верде не проиграла Испании и Уругваю, не случайно», — сказал Месси.

По его мнению, Кабо-Верде вновь продемонстрировала, что является дисциплинированной, физически мощной командой, умеющей оказывать давление на оппонента.

Аргентина потеряла ритм после гола

Месси признался, что после того, как его команда первой забила гол, он полагал, что контролировать игру станет проще. Однако на поле произошло обратное.

«Мы забили первый гол и подумали, что теперь найдем свой ритм. Но случилось наоборот».

Аргентинцы начали часто терять мяч, отступили назад и не смогли организовать эффективный прессинг против соперника.

«Мы теряли мячи, откатывались назад и не смогли реализовать эффективный прессинг», — сказал Месси.

Трудная победа, важный урок

Хотя Аргентина прошла в следующий раунд, матч против Кабо-Верде стал для команды серьезным предупреждением.

Из слов Месси становится очевидно, что «альбиселесте» необходимо сократить количество ошибок в плей-офф и не терять контроль над игрой.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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