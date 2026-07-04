Узбекистанец, оставивший работу за 450 тысяч долларов, сегодня владеет миллионным бизнесом

В свое время работавший в крупнейших технологических компаниях мира и получавший зарплату в 450 тысяч долларов в год узбекистанец Салахиддин Абдулкафий сегодня выбрал совершенно иной путь. В настоящее время он добивается успеха как владелец халяльного ресторана BBQ, работающего в штате Техас, США.

35-летний предприниматель основал свой ресторан в декабре 2024 года. Говорят, что за короткое время его бизнес стремительно развился, и сейчас его годовой оборот превышает 2 миллиона долларов.

До того как заняться ресторанным бизнесом, Салахиддин в течение 14 лет работал в сфере технологий. Он работал в таких всемирно известных компаниях, как Microsoft, Google, YouTube и Shopify, а на пике своей карьеры получал доход в 450 тысяч долларов в год.

Однако высокая зарплата и престижная должность не принесли ему ожидаемого удовлетворения. По его словам, со временем стало казаться, что работа в технологической сфере больше служит увеличению прибыли компаний, нежели улучшению жизни людей.

«На мой взгляд, наша работа была больше сосредоточена на зарабатывании денег, чем на улучшении жизни людей или помощи бизнесу», — говорит Салахиддин в интервью изданию Business Insider.

Именно эти взгляды побудили его кардинально изменить свою деятельность. Оставив позади высокооплачиваемую карьеру в IT, Салахиддин решил заняться ресторанным бизнесом. Сегодня, благодаря своему халяльному ресторану BBQ в Техасе, он становится не только успешным предпринимателем, но и источником вдохновения для узбекистанцев.