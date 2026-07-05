Эльдор Шомуродов останется в «Истанбул Башакшехир» до 2028 года

·28·Спорт
Эльдор Шомуродов останется в «Истанбул Башакшехир» до 2028 года

Нападающий национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов продолжит свою карьеру в «Истанбул Башакшехир». Турецкий клуб официально объявил о полном выкупе прав на трансфер футболиста у «Ромы».

Новое соглашение между сторонами действует до лета 2028 года.

Аренда успешно завершена

Шомуродов присоединился к «Истанбул Башакшехир» на правах аренды из «Ромы» в июле 2025 года.

Узбекский форвард за короткое время стал одним из основных футболистов команды. После его уверенной и результативной игры турецкий клуб решил полностью осуществить трансфер.

23 гола в 44 матчах

Эльдор Шомуродов в минувшем сезоне выходил на поле в 44 матчах во всех соревнованиях.

В этих встречах нападающий:

  • забил 23 гола;

  • сделал 6 голевых передач.

Этот результат показал, что Шомуродов провел свой первый сезон в Турции на высоком уровне.

Рыночная стоимость 7 миллионов евро

По данным портала Трансфермаркт, текущая рыночная стоимость Эльдора Шомуродова составляет 7 миллионов евро.

Благодаря новому контракту «Башакшехир» надолго сохранил одного из основных футболистов своей линии атаки.

Опыт Шомуродова в европейских клубах

За свою карьеру Эльдор Шомуродов также играл в чемпионатах России и Италии.

Он защищал цвета таких клубов, как «Ростов», «Дженоа», «Рома», «Специя» и «Кальяри». Теперь же он продолжит новый этап своей карьеры в «Истанбул Башакшехир».

После 23 голов в минувшем сезоне болельщики ждут от Шомуродова еще более высоких результатов.

Элдор ШомуродовИстанбул БашакшехирРомаУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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