AvtoVAZ выпустил на рынок новый минивэн СКМ М7: первый покупатель и технические характеристики

Крупнейший российский автопроизводитель AvtoVAZ вывел в продажу свой новый проект — лёгкий коммерческий автомобиль СКМ М7. В Санкт-Петербурге первая копия этой модели была передана корпоративному клиенту. Это событие оценивается как важный шаг на пути заполнения сегмента минивэнов в российской автопромышленности. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным компании «Прагматика», модель СКМ М7 в настоящее время предлагается в двух модификациях: предназначенной для перевозки пассажиров версии «Комфорт» и специализированной для грузоперевозок версии «Практик». Ожидается, что этот автомобиль станет удобным транспортным средством не только для личного использования, но и для представителей малого и среднего бизнеса.

Технические возможности и надёжность

СКМ М7 имеет технически более простую и надёжную конструкцию. Автомобиль оснащён атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра мощностью 137 лошадиных сил. Мощность передаётся на задние колёса через 5-ступенчатую механическую коробку передач. Как сообщает иксбт.ком, задняя часть машины состоит из рессорной подвески и неразрезного моста, что обеспечивает высокую надёжность при работе с тяжёлыми грузами.

Отличительной особенностью пассажирской версии является то, что её третий ряд сидений легко снимается. Это позволяет эффективно использовать салон как для перевозки пассажиров, так и для транспортировки крупногабаритных грузов. Рекомендованная начальная цена автомобиля установлена на уровне 2 863 000 рублей (около 31 500 долларов США).

Системы комфорта и безопасности

Новый минивэн оснащён рядом удобств, необходимых современному водителю. В список стандартного оборудования входят:

Кондиционер и система обогрева передних сидений;

Передние подушки безопасности и система контроля устойчивости;

Камера заднего вида и датчики парковки (парктроники);

Мультимедийная система и светодиодные дневные ходовые огни.

Новинки в этом сегменте представляют интерес и для автомобильного рынка Узбекистана. В то время как в нашей стране набирают популярность BYD Song Max или минивэны различных китайских брендов, модель AvtoVAZ может рассматриваться как более доступная и простая в обслуживании альтернатива. Однако официальной информации о выходе модели на рынок Узбекистана пока нет.

Эксперты отмечают, что СКМ М7 в первую очередь ориентирован на удовлетворение потребностей коммерческих автопарков и логистических компаний. Его простая конструкция и удобство в ремонте дают дополнительные преимущества при эксплуатации в отдалённых регионах.