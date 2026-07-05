Франция обыграла Парагвай и вышла в четвертьфинал

·51·Спорт
Франция обыграла Парагвай и вышла в четвертьфинал

Франция одержала минимальную победу над Парагваем в 1/8 финала чемпионата мира. Единственный гол в матче забил Килиан Мбаппе на 70-й минуте. Именно этот гол обеспечил французам путевку в следующий этап. Название стадиона, на котором проходил матч, в предоставленных данных не указано.

По ходу матча Франция имела значительное преимущество по владению мячом и количеству атак. Команда Дидье Дешама нанесла 15 ударов по воротам соперника, 5 из которых пришлись в створ. Парагвай же нанес 5 ударов, лишь один раз попав в створ ворот.

По показателю владения мячом преимущество Франции также было очевидным. Европейская команда контролировала мяч 76 процентов, у Парагвая этот показатель составил 24 процента.

Футболисты Франции за время матча выполнили 562 передачи, продемонстрировав 90-процентную точность. Парагвай сделал 175 передач, 57 процентов которых достигли адресата.

По угловым ударам Парагвай получил 12, а Франция — 11 возможностей. Французы нарушили правила 12 раз и получили 3 желтые карточки. Футболисты Парагвая нарушили правила 2 раза, карточек не получили. В матче не было зафиксировано красных карточек и офсайдов.

В итоге гол Килиана Мбаппе на 70-й минуте принес Франции победу. Парагвай, несмотря на долгое сопротивление в обороне, завершил выступление на стадии 1/8 финала.

ПарагвайФранцияКилиан МбаппеЧемпионат МираДидье Дешам
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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