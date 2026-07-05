Рустам Ашурматов: «Было трудно принять такое торжество»

Возвращение национальной сборной Узбекистана с чемпионата мира обернулось грандиозным торжеством. Однако, по признанию защитника Рустама Ашурматова, футболисты на этой церемонии встречи чувствовали себя не столько счастливыми, сколько неловко.

В интервью изданию «Кун.уз» футболист открыто рассказал о результатах на мундиале, поддержке болельщиков и реальной оценке игры сборной.

«Мы думали: почему нас так превозносят?»

По словам Ашурматова, футболисты не ожидали, что по возвращении в Узбекистан будет организована столь масштабная церемония встречи.

Специальное мероприятие было проведено с целью поднять настроение игроков после слов поддержки от Президента. Однако члены команды, будучи недовольными результатами, не смогли чувствовать себя свободно на торжестве.

«Мы не смогли выйти из группы, не одержали ни одной победы. Но нас встретили с очень большим торжеством. Не только я, но и другие футболисты чувствовали себя неловко. Мы думали: “Почему нас так превозносят?”», — сказал Ашурматов.

Первый чемпионат мира — исторический, но результат неудовлетворительный

Участие сборной Узбекистана в мундиале стало историческим событием для футбола страны. Национальная команда впервые завоевала путевку на чемпионат мира, осуществив мечту миллионов болельщиков.

Несмотря на это, Ашурматов подчеркнул, что футболисты не хотели ограничиваться одним лишь участием.

«Да, мы вышли на чемпионат мира и приняли в нем участие. То, что мы выступили впервые, безусловно, хорошо. Но в глубине души мы не могли принять такое торжественное приветствие», — отметил защитник.

Ашурматов поставил команде 2 или 3 балла

Оценивая выступление сборной на мундиале по 10-балльной шкале, футболист высказался очень требовательно по отношению к себе и партнерам по команде.

По его словам, 11 пропущенных голов не оставляют возможности дать высокую оценку результатам.

«Я бы поставил команде 2 или 3 балла. Потому что мы пропустили 11 голов — это очень много. За что еще я должен ставить более высокую оценку?» — сказал Ашурматов.

Болельщики верили до конца

Даже после поражений от Колумбии и Португалии узбекистанские болельщики продолжали поддерживать национальную команду.

Ашурматов отметил, что футболисты очень хорошо чувствовали эту веру и любовь. В то же время он не скрыл, что поддержка болельщиков не уменьшила боль от поражений на поле.

«Мы осуществили мечту всего нашего народа, всего Узбекистана. Даже после поражений болельщики верили в нас. Но всё равно мы проиграли», — сказал футболист.

Эти слова Рустама Ашурматова показали, насколько тяжело члены национальной команды восприняли результаты на мундиале. Историческая путевка была получена, но сами футболисты прекрасно понимают, что теперь ожидается не просто участие, а конкретные результаты и победы.