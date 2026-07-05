Гол Килиана Мбаппе вывел Францию в четвертьфинал: сопротивление Парагвая сломлено

Сборная Франции одержала трудную победу над Парагваем в стадии 1/8 финала чемпионата мира и завоевала путевку в следующий этап турнира. В матче, прошедшем в Филадельфии, подопечные Дидье Дешама столкнулись с большим сопротивлением, чем ожидалось. Хотя Франция считалась фаворитом, представители Южной Америки держали свою оборонительную линию крепко. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В первом тайме встречи звездная атакующая линия французов практически не смогла создать ни одного опасного момента. Парагвай, выбивший Германию на предыдущем этапе, и на этот раз продемонстрировал дисциплинированную игру. По информации издания Goal.com, атакующие действия сборной Франции долгое время завершались безрезультатно, и матч стал скучным зрелищем для болельщиков.

Показатель Мбаппе и Месси

Лишь к 70-й минуте Франции удалось открыть счет. Деизир Дуэ был сбит Диего Гомесом внутри штрафной площади соперника, и судья назначил пенальти. Подошедший к мячу Килиан Мбаппе воспользовался возможностью и точно поразил ворота. Этот гол не только принес победу его команде, но и сравнял Мбаппе с Лионельем Месси по количеству голов на чемпионатах мира.

Несмотря на забитый гол, атакующее трио Франции не смогло показать в этом матче свою лучшую игру. Из-за нехватки качественных передач Килиан Мбаппе долгое время оставался без мяча. Тем не менее, его хладнокровно исполненный пенальти решил судьбу матча.

Уверенная игра в обороне

Сборная Парагвая в последние 20 минут матча стремилась сравнять счет. Однако попыток подопечных Густаво Альфаро оказалось недостаточно, чтобы пробить оборону Франции. Особенно отлично со своими задачами справились защитник «Баварии» Дайо Упамекано и представитель «Арсенала» Уильям Салиба. Они своевременно нейтрализовали немногочисленные контратаки соперника.

Для вратаря Франции, игрока «Милана» Майка Меньяна этот вечер прошел довольно спокойно. Помимо нескольких мячей, пойманных с воздуха, он не столкнулся с серьезной угрозой. Хотя общая игра команды показалась несколько вялой, результат оказался положительным.

Теперь Франция в четвертьфинале выйдет на поле против сборной Марокко. Эта победа стала важным этапом для команды Дешама, однако эксперты подчеркивают необходимость усиления атакующей игры в следующих матчах. Ожидается, что поединок с Марокко станет серьезным испытанием для французов.