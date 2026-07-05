Mercedes-Benz вывел на улицы Штутгарта первые электрические мусоровозы еЭконик

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Mercedes-Benz вывел на улицы Штутгарта первые электрические мусоровозы еЭконик

Немецкая компания Mercedes-Benz Трукс начала поставку своих новейших электрических мусоровозов модели еЭконик городской администрации Штутгарта. Данный проект является частью масштабной программы, направленной на улучшение экологической обстановки в городе и снижение уровня шума. Сообщается, что партия из 10 единиц спецтехники будет поэтапно внедрена на городских маршрутах. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Передача новой техники совпала с открытием нового операционного центра компании Абфаллвиртшафт Стуттгарт (AWS) в районе Штутгарт-Ванген. Этот центр специально спроектирован для эксплуатации электротранспорта, где создана современная зарядочная инфраструктура для грузовиков. По данным иксбт.ком, модели еЭконик 300 оснащены погрузочным механизмом Фаун Вариопресс объёмом 21 кубический метр.

Технические характеристики и эффективность

Грузовики еЭконик разработаны на базе первого поколения платформы еАктрос. Их силовая установка состоит из трёх аккумуляторных блоков общей мощностью 336 кВт/ч, из которых 300 кВт/ч непосредственно расходуются в рабочем процессе. По расчётам специалистов, этой мощности вполне достаточно для завершения односменного рабочего цикла в городских условиях без промежуточных подзарядок.

Поскольку процесс сбора мусора требует десятков остановок и троганий с места, эффективность электродвигателя здесь проявляется особенно ярко. В новом операционном центре установлены девять высокомощных и две быстрые станции зарядки постоянным током (ДК) для грузовиков. Примечательно, что энергетические потребности центра частично покрываются за счёт крупной солнечной электростанции, установленной на крыше городского здания.

Экология и комфорт для работников

Представители Mercedes-Benz Трукс подчёркивают, что еЭконик не только не выбрасывает вредных выхлопов в атмосферу, но и значительно снижает уровень шума. Это особенно важно для рейсов, выполняемых рано утром в жилых районах. Сложный рельеф Штутгарта — холмы и низины — является серьёзным испытанием для грузовиков, однако электрическая техника доказала свою устойчивость в таких условиях.

Низкий уровень шума создаёт комфорт не только для жителей, но и для экипажа машины. Водитель и операторы могут свободно общаться в кабине, а низкий уровень вибраций снижает чувство усталости в течение рабочего дня. Модель еЭконик производится на заводе в Вёрте-на-Рейне и изначально адаптирована для муниципальных задач:

  • Кабина с низким полом облегчает частый выход и посадку экипажа;
  • Панорамное переднее стекло повышает обзорность в городском трафике;
  • Современные системы безопасности снижают риск столкновения с пешеходами и велосипедистами.
Данный проект свидетельствует о том, что крупные европейские города постепенно переводят тяжёлую муниципальную технику на полностью электрическую тягу. Для Mercedes-Benz этот опыт, как ожидается, послужит образцовым решением и для других мегаполисов в будущем.

Mercedes-BenzeEconicЭлектрический ГрузовикШтутгартЭкология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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