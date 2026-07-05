Марокко снова в четвертьфинале: африканская команда пишет историю

·38·Спорт
Марокко снова в четвертьфинале: африканская команда пишет историю

Сборная Марокко продолжает свое уверенное выступление на ЧМ-2026. Африканский представитель в 1/8 финала одержал победу над Канадой со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал на втором чемпионате мира подряд.

Этот результат в очередной раз показал, что Марокко — это уже не случайная сенсация, а серьезная сила в мировом футболе.

Канаде не оставили шансов

На стадии 1/8 финала Марокко вышло на поле против одного из хозяев турнира — Канады.

Хотя первый тайм прошел в равной борьбе, после перерыва африканцы полностью взяли игру под свой контроль и забили в ворота соперника три безответных гола.

Уверенная победа со счетом 3:0 обеспечила Марокко путевку в четвертьфинал.

Второй исторический результат подряд

Марокко выходило в стадию четвертьфинала и на чемпионате мира 2022 года, прошедшем в Катаре.

Таким образом, команде удалось войти в число сильнейших восьми на двух мундиалях подряд.

Этот результат также является большим достижением для африканского футбола.

В четвертьфинале ждет сильный соперник

В четвертьфинале Марокко сыграет с победителем матча ПарагвайФранция.

Если в следующий этап выйдет Франция, между двумя командами состоится своеобразный реванш за полуфинал чемпионата мира 2022 года.

В 2022 году дошли до полуфинала

На мундиале в Катаре Марокко записало на свой счет исторический результат, став первой африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

Тогда марокканцы в полуфинале уступили Франции со счетом 0:2. А в матче за третье место победу со счетом 2:1 одержала Хорватия, и Марокко завершило турнир на четвертом месте.

Теперь команда будет бороться за то, чтобы не просто повторить этот результат на мундиале 2026 года, но и подняться еще выше.

МароккоКанадаФранцияХорватияПарагвай
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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