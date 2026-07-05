Мбаппе вывел Францию в четвертьфинал

·53·Спорт
Мбаппе вывел Францию в четвертьфинал

Во втором матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Франции минимально обыграла Парагвай. Единственный гол с пенальти в исполнении Килиана Мбаппе решил судьбу встречи.

Матч обслуживала бригада узбекских арбитров во главе с Ильгизом Тантасшевым.

Один гол решил судьбу

На протяжении матча обе команды демонстрировали осторожный футбол. Хотя Франция доминировала во владении мячом, защита Парагвая долгое время выдерживала атаки соперника.

На 70-й минуте Франция заработала право на пенальти. Подошедший к мячу Килиан Мбаппе воспользовался возможностью и открыл счет.

Этот гол стал единственным в матче — 0:1.

Узбекские арбитры обслужили важный матч

Этот матч 1/8 финала обслуживали узбекские арбитры во главе с Ильгизом Тантасшевым.

В острой и бескомпромиссной встрече арбитры показали желтые карточки французским футболистам Брэдли Барколе, Ману Коне и Майклу Олизе.

Следующий соперник Франции — Марокко

Сборная Франции под руководством Дидье Дешама благодаря этой победе вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Теперь французы, считающиеся одними из главных фаворитов, выйдут на поле против сборной Марокко за путевку в полуфинал.

ЧМ-2026. 1/8 финала

Парагвай — Франция 0:1

Гол: Мбаппе, 70-я минута — с пенальти.

Парагвай: Хиль, Веласкес, Альдерете (Канале, 58), Касерес, Алонсо, Г. Гомес (Маурисио, 71), Д. Гомес, Альмирон (Авалос, 71), Кубас, Гальярса, Энсисо (Кабальеро, 61).

Франция: Меньян, Дин, Упамекано, Кунде, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле (Шерми, 84), Мбаппе, Олизе, Барколя (Дуэ, 61).

Предупреждения: Барколя — 19, Коне — 81, Олизе — 90+7.

Килиан МбаппеФранцияПарагвайДидье ДешамМарокко
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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