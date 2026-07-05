Дешам объяснил, почему матч против Парагвая оказался сложным

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о матче после победы над Парагваем в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Несмотря на то, что французы одержали победу над соперником со счетом 1:0, Дешам признал, что матч прошел нелегко.

«Они воспользовались всеми возможностями»

По словам Дешама, Парагвай в течение матча максимально использовал свои возможности с тактической точки зрения.

«Матч был непростым. С тактической точки зрения они воспользовались всеми возможностями», — сказал специалист.

Главный тренер Франции также отдельно подчеркнул, что соперник сосредоточил основное внимание на обороне.

Дешам оценил футбол Парагвая

Французский специалист заявил, что футбол, продемонстрированный Парагваем, не был зрелищным. Однако он высоко оценил действия соперника в защите.

«Это не тот футбол, который привлекает болельщиков на стадион. Но в защите они сыграли очень хорошо», — сказал Дешам.

По его словам, матчи против сборных Южной Америки всегда проходят сложно.

Теперь соперник — Марокко

Франция, одолев Парагвай, вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Теперь подопечные Дидье Дешама выйдут на поле против сборной Марокко за путевку в полуфинал.