Сборная Марокко не знает, что такое поражение, на протяжении 34 матчей

·53·Спорт
Сборная Марокко не знает, что такое поражение, на протяжении 34 матчей

Сборная Марокко продолжает свое уверенное выступление на чемпионате мира 2026 года. Представитель Африки не только вышел в четвертьфинал, но и довел свою беспроигрышную серию до 34 матчей.

Теперь эту мощную серию проверит на прочность Франция.

Уверенная победа над Канадой

На стадии 1/8 финала чемпионата мира сборная Марокко вышла на поле против национальной команды Канады.

Матч прошел при полном превосходстве африканцев и завершился крупной победой со счетом 3:0. Таким образом, Марокко получило путевку в четвертьфинал мундиаля.

34 матча, 29 побед

Сборная Марокко не терпит поражений на протяжении 34 матчей подряд.

За этот период команда:

  • одержала 29 побед;

  • 5 раз сыграла вничью;

  • не зафиксировала ни одного официального поражения.

Этот результат превратил Марокко в одну из самых стабильных сборных в мире на сегодняшний день.

Когда было последнее поражение?

Последнее поражение Марокко было зафиксировано летом 2025 года в матче против Кении. Тогда африканцы упустили возможность, проиграв со счетом 0:1.

Кроме того, зимой команда проиграла в финале Кубка африканских наций Сенегалу. Однако позже Сенегалу было засчитано техническое поражение, поэтому этот результат не повлиял на официальную беспроигрышную серию Марокко.

Теперь очередь за Францией

В четвертьфинале чемпионата мира Марокко проведет матч против сборной Франции.

С одной стороны — Марокко, не проигрывающее 34 матча, с другой — Франция под лидерством Килиана Мбаппе. Короче говоря, в этом матче достаточно и статистики, и звезд — теперь дело за полем.

МароккоФранцияКанадаКилиан МбаппеКения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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