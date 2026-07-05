Сборная Марокко не знает, что такое поражение, на протяжении 34 матчей

Сборная Марокко продолжает свое уверенное выступление на чемпионате мира 2026 года. Представитель Африки не только вышел в четвертьфинал, но и довел свою беспроигрышную серию до 34 матчей.

Теперь эту мощную серию проверит на прочность Франция.

Уверенная победа над Канадой

На стадии 1/8 финала чемпионата мира сборная Марокко вышла на поле против национальной команды Канады.

Матч прошел при полном превосходстве африканцев и завершился крупной победой со счетом 3:0. Таким образом, Марокко получило путевку в четвертьфинал мундиаля.

34 матча, 29 побед

Сборная Марокко не терпит поражений на протяжении 34 матчей подряд.

За этот период команда:

одержала 29 побед;

5 раз сыграла вничью;

не зафиксировала ни одного официального поражения.

Этот результат превратил Марокко в одну из самых стабильных сборных в мире на сегодняшний день.

Когда было последнее поражение?

Последнее поражение Марокко было зафиксировано летом 2025 года в матче против Кении. Тогда африканцы упустили возможность, проиграв со счетом 0:1.

Кроме того, зимой команда проиграла в финале Кубка африканских наций Сенегалу. Однако позже Сенегалу было засчитано техническое поражение, поэтому этот результат не повлиял на официальную беспроигрышную серию Марокко.

Теперь очередь за Францией

В четвертьфинале чемпионата мира Марокко проведет матч против сборной Франции.

С одной стороны — Марокко, не проигрывающее 34 матча, с другой — Франция под лидерством Килиана Мбаппе. Короче говоря, в этом матче достаточно и статистики, и звезд — теперь дело за полем.