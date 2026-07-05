Сборная Марокко не знает, что такое поражение, на протяжении 34 матчей
Сборная Марокко продолжает свое уверенное выступление на чемпионате мира 2026 года. Представитель Африки не только вышел в четвертьфинал, но и довел свою беспроигрышную серию до 34 матчей.
Теперь эту мощную серию проверит на прочность Франция.
Уверенная победа над Канадой
На стадии 1/8 финала чемпионата мира сборная Марокко вышла на поле против национальной команды Канады.
Матч прошел при полном превосходстве африканцев и завершился крупной победой со счетом 3:0. Таким образом, Марокко получило путевку в четвертьфинал мундиаля.
34 матча, 29 побед
Сборная Марокко не терпит поражений на протяжении 34 матчей подряд.
За этот период команда:
одержала 29 побед;
5 раз сыграла вничью;
не зафиксировала ни одного официального поражения.
Этот результат превратил Марокко в одну из самых стабильных сборных в мире на сегодняшний день.
Когда было последнее поражение?
Последнее поражение Марокко было зафиксировано летом 2025 года в матче против Кении. Тогда африканцы упустили возможность, проиграв со счетом 0:1.
Кроме того, зимой команда проиграла в финале Кубка африканских наций Сенегалу. Однако позже Сенегалу было засчитано техническое поражение, поэтому этот результат не повлиял на официальную беспроигрышную серию Марокко.
Теперь очередь за Францией
В четвертьфинале чемпионата мира Марокко проведет матч против сборной Франции.
С одной стороны — Марокко, не проигрывающее 34 матча, с другой — Франция под лидерством Килиана Мбаппе. Короче говоря, в этом матче достаточно и статистики, и звезд — теперь дело за полем.
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