Килиан Мбаппе: «Мы тоже умеем играть в жесткий футбол»

·171·Спорт
Килиан Мбаппе: «Мы тоже умеем играть в жесткий футбол»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался в резком тоне после победы над Парагваем в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Футболист, забивший единственный гол в матче с пенальти, подчеркнул, что Франция не ограничивается только красивым и атакующим футболом.

Мбаппе вновь стал решающей фигурой

Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Единственный гол в поединке был забит на 70-й минуте. Точно реализовав назначенный пенальти, Килиан Мбаппе принес своей команде важную победу.

«Мы готовы и отойти от чистого футбола»

По словам Мбаппе, Франция в нужной ситуации способна изменить стиль игры и адаптироваться к жесткому футболу соперника.

«Если придется отойти от чистого футбола, мы к этому тоже готовы. Мы показали, что наша команда не ограничивается только атакующим футболом», — сказал Мбаппе.

Нападающий также подчеркнул, что Парагвай ожидал от Франции исключительно красивых комбинаций и зрелищного футбола.

«Мы тоже умеем играть жестко и грубо»

Мбаппе отметил, что футболисты соперника пытались заставить французов поддаться эмоциям.

«Парагвайцы думали, что мы выйдем на поле в смокингах и будем устраивать красивые комбинации. Но мы тоже умеем играть в жесткий и грубый футбол», — сказал он.

По словам футболиста, представители Парагвая пытались вывести игроков Франции из себя, однако и эта тактика не сработала.

«Они пытались вывести нас из себя, но и в этом мы оказались сильнее», — сказал Мбаппе в интервью изданию Те Тучлине.

Соперник в четвертьфинале — Марокко

Преодолев барьер Парагвая, Франция теперь в четвертьфинале чемпионата мира встретится со сборной Марокко.

И в этом матче Мбаппе останется главной надеждой французов.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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