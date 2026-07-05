Карло Анчелоти предупредил перед матчем против Норвегии

·46·Спорт
Карло Анчелоти предупредил перед матчем против Норвегии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелоти накануне матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Норвегии перечислил сильные стороны соперника.

По словам итальянского специалиста, Бразилии необходимо показать свою лучшую игру на турнире, чтобы выйти в четвертьфинал.

«Норвегия — очень сильный соперник»

Анчелоти оценивает Норвегию как хорошо организованную и высококлассную команду.

«Норвегия — очень сильный соперник. Это хорошо организованная команда с высоким мастерством и отличным стилем игры», — сказал специалист.

По его мнению, норвежцы опасны не только в атаке, но и хорошо сохраняют баланс между обороной и нападением.

Центр Норвегии — главная угроза для Бразилии

Главный тренер Бразилии обратил особое внимание на действия соперника в центре поля.

«Норвегия играет в атакующий футбол. Поэтому против них очень сложно организовывать быстрые контратаки. Особенно эффективно действует их центр», — сказал Анчелоти.

Это требует от бразильских футболистов высокой дисциплины, быстрых решений и эффективного использования возможностей.

«Пришло время показать наш лучший футбол»

Анчелоти ждет от своей команды максимальной отдачи в решающем матче.

«Мы должны показать свой лучший футбол. Думаю, сейчас как раз пришло время для этого», — сказал он.

На групповом этапе Бразилия обыграла Японию со счетом 2:1. По словам тренера, эта трудная победа еще больше укрепила уверенность команды в себе.

«После тяжелого матча против Японии наша уверенность в себе возросла. Мы хотим стать еще сильнее и готовы к любой ситуации», — сказал Анчелоти.

Когда состоится матч Бразилия — Норвегия?

Матч между Бразилией и Норвегией в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года пройдет в ночь с 5 на 6 июля.

Встреча начнется в 01:00 по ташкентскому времени. Победитель получит путевку в четвертьфинал мундиаля.

Карло АнчелоттиБразилияНорвегияЯпония
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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