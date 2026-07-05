Почему Моджтаба Хаменеи не пришел на похороны отца

·54·Мир
Почему Моджтаба Хаменеи не пришел на похороны отца

В то время как в Иране продолжаются церемонии прощания с покойным верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, отсутствие его сына и нынешнего верховного лидера Моджтабы Хаменеи на мероприятиях вызвало широкие дискуссии.

Те Нью-Йорк Тимес Как пишет издание, 5 июля в Тегеране запланирована заупокойная молитва по Али Хаменеи, а церемонии прощания в нескольких городах страны продлятся до 9 июля. Однако до этого момента Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике.

Глава комитета по организации похорон Акбар Пурджамшидион ранее заявил, что участие Моджтабы в церемонии является его личным решением. Тем не менее, многие его сторонники ожидали увидеть нового лидера на прощании с отцом.

По данным источников, основной причиной его отсутствия на публике стали серьезные угрозы безопасности. Два источника, близких к Корпусу стражей исламской революции Ирана, сообщили, что участие Моджтабы Хаменеи в церемонии было признано нецелесообразным из-за риска стать потенциальной целью для Израиля или раскрытия его местонахождения.

В то же время источники отметили, что Моджтаба Хаменеи выразил желание принять участие в некоторых этапах похорон отца. В частности, сообщается, что он хотел присутствовать на церемонии погребения, запланированной на 9 июля в святыне Имама Резы в городе Мешхед, чтобы помолиться за своего отца.

Напомним, что было официально подтверждено, что Али Хаменеи погиб в результате авиаударов США и Израиля в конце февраля. Церемония прощания, первоначально запланированная на март, была перенесена на июль из-за ожидаемого огромного количества участников и организационных приготовлений.

Что касается Моджтабы Хаменеи, то хотя он и был избран новым верховным лидером Ирана в марте, он до сих пор не появлялся на публике из-за ранений, полученных при атаках. До этого момента его обращения зачитывались по телевидению или распространялись в виде письменных заявлений.

Моджтаба ХаменеиАли ХаменеиИранТегеранКорпус стражей исламской революции
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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