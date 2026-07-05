Эдуард Мор о вчерашней игре: «Парагвай не играл в футбол»...

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор подверг резкой критике игру Парагвая против Франции в 1/8 финала чемпионата мира.

По мнению специалиста, парагвайцы вместо игры в футбол выбрали грубые действия по отношению к сопернику, а арбитр Илгиз Танташев не смог своевременно взять ход встречи под контроль.

Францию спас пенальти Мбаппе

Матч, прошедший в городе Филадельфия, завершился победой Франции со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке забил Килиан Мбаппе с пенальти. Узбекский арбитр Илгиз Танташев сначала не назначил штрафной удар, однако после просмотра видеоповтора пенальти в пользу Франции был назначен.

Мбаппе эффективно воспользовался возможностью и вывел свою команду в четвертьфинал.

«Такую грубость нельзя оправдать»

Эдуард Мор отметил, что выход Франции и Марокко в четвертьфинал был ожидаемым результатом. Однако его сильно задел стиль игры Парагвая.

«Абсолютно грубую и неспортивную игру сборной Парагвая нельзя оправдать. Я и сам участвовал в матчах, где грубость доходила до уровня преступления. Тебя бьют, пинают и снова и снова бьют», — сказал Мор.

Он подчеркнул, что поскольку чемпионат мира — это турнир, за которым наблюдает весь мир, подобные действия абсолютно неприемлемы.

Танташев также подвергся критике

Бывший футболист отметил, что парагвайцы действовали грубо по отношению к соперникам как с мячом, так и без него.

«Такой картины на этом чемпионате я еще не видел. Арбитр Илгиз Танташев упустил контроль над игрой и почему-то не спешил показывать желтые карточки парагвайцам», — сказал он.

По мнению Мора, судья должен был пресекать грубость карточками с самого начала матча. Но поскольку этого не произошло, на поле вместо настоящего футбола участились постоянные столкновения.

«В целом мне нравится судейство на этом чемпионате мира. Но именно в этой игре предупреждения нужно было давать вовремя. В итоге мы не увидели футбола. Парагвайцы не играли в футбол», — добавил Мор.

Французы не поддались на провокации

Эдуард Мор также отдельно отметил, что французские футболисты не стали отвечать на действия соперника и не поддались на провокации.

По его словам, лучшей новостью стало то, что столь напряженный матч завершился без серьезных травм.

В другом матче этого этапа Марокко одержало победу над Канадой со счетом 3:0.

9 июля сборные Франции и Марокко сразятся друг с другом в четвертьфинале чемпионата мира.

Как вы считаете, должен ли был Танташев показать больше карточек футболистам Парагвая?