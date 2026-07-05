Эдуард Мор о вчерашней игре: «Парагвай не играл в футбол»...

·116·Спорт
Эдуард Мор о вчерашней игре: «Парагвай не играл в футбол»...

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор подверг резкой критике игру Парагвая против Франции в 1/8 финала чемпионата мира.

По мнению специалиста, парагвайцы вместо игры в футбол выбрали грубые действия по отношению к сопернику, а арбитр Илгиз Танташев не смог своевременно взять ход встречи под контроль.

Францию спас пенальти Мбаппе

Матч, прошедший в городе Филадельфия, завершился победой Франции со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке забил Килиан Мбаппе с пенальти. Узбекский арбитр Илгиз Танташев сначала не назначил штрафной удар, однако после просмотра видеоповтора пенальти в пользу Франции был назначен.

Мбаппе эффективно воспользовался возможностью и вывел свою команду в четвертьфинал.

«Такую грубость нельзя оправдать»

Эдуард Мор отметил, что выход Франции и Марокко в четвертьфинал был ожидаемым результатом. Однако его сильно задел стиль игры Парагвая.

«Абсолютно грубую и неспортивную игру сборной Парагвая нельзя оправдать. Я и сам участвовал в матчах, где грубость доходила до уровня преступления. Тебя бьют, пинают и снова и снова бьют», — сказал Мор.

Он подчеркнул, что поскольку чемпионат мира — это турнир, за которым наблюдает весь мир, подобные действия абсолютно неприемлемы.

Танташев также подвергся критике

Бывший футболист отметил, что парагвайцы действовали грубо по отношению к соперникам как с мячом, так и без него.

«Такой картины на этом чемпионате я еще не видел. Арбитр Илгиз Танташев упустил контроль над игрой и почему-то не спешил показывать желтые карточки парагвайцам», — сказал он.

По мнению Мора, судья должен был пресекать грубость карточками с самого начала матча. Но поскольку этого не произошло, на поле вместо настоящего футбола участились постоянные столкновения.

«В целом мне нравится судейство на этом чемпионате мира. Но именно в этой игре предупреждения нужно было давать вовремя. В итоге мы не увидели футбола. Парагвайцы не играли в футбол», — добавил Мор.

Французы не поддались на провокации

Эдуард Мор также отдельно отметил, что французские футболисты не стали отвечать на действия соперника и не поддались на провокации.

По его словам, лучшей новостью стало то, что столь напряженный матч завершился без серьезных травм.

В другом матче этого этапа Марокко одержало победу над Канадой со счетом 3:0.

9 июля сборные Франции и Марокко сразятся друг с другом в четвертьфинале чемпионата мира.

Как вы считаете, должен ли был Танташев показать больше карточек футболистам Парагвая?

ПарагвайФранцияКилиан МбаппеИльгиз ТанташевФиладельфия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Килиан Мбаппе установил новый рекорд в плей-офф ЧМ-2026...Килиан Мбаппе установил новый рекорд в плей-офф ЧМ-2026...Сегодня, 11:00Карло Анчелоти предупредил перед матчем против НорвегииКарло Анчелоти предупредил перед матчем против НорвегииСегодня, 10:12Сборная Марокко не знает, что такое поражение, на протяжении 34 матчейСборная Марокко не знает, что такое поражение, на протяжении 34 матчейСегодня, 10:08Килиан Мбаппе: «Мы тоже умеем играть в жесткий футбол»Килиан Мбаппе: «Мы тоже умеем играть в жесткий футбол»Сегодня, 10:05Дешам объяснил, почему матч против Парагвая оказался сложнымДешам объяснил, почему матч против Парагвая оказался сложнымСегодня, 10:03Гол Килиана Мбаппе вывел Францию в четвертьфинал: сопротивление Парагвая сломленоГол Килиана Мбаппе вывел Францию в четвертьфинал: сопротивление Парагвая сломленоСегодня, 04:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану