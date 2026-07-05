Дочка Умидахон Ходжиевой отметила 1 год (видео)

Сегодня для певицы Умидахон Ходжиевой один из самых незабываемых и радостных дней в семье. Дочка артистки Оминахон отпраздновала свой первый день рождения и отметила 1 год.

Певица решила поделиться этим радостным моментом с поклонниками и опубликовала душевное видео на своей странице в Instagram. К видео она оставила комментарий: «С 1 годом тебя, Оминахон. 05.07.2025», выразив безграничную любовь к дочке.

За короткое время это видео привлекло внимание множества пользователей в социальных сетях. В комментариях поклонники искренне поздравляют Оминахон с днем рождения, желая ей здоровья, долголетия, счастливого детства и светлого будущего.

Для справки: певица Умидахон Ходжиева — мать двоих детей. Ее первый ребенок — Мухаммад, родившийся 4 апреля 2019 года. Второй ребенок — Оминахон, появившаяся на свет 5 июля 2025 года.

Примечательно, что песня «Джажжи фаришта» («Маленький ангел»), которую певица представила вниманию поклонников в прошлом году, была исполнена именно в честь дочки Оминахон. Эта композиция, отражающая безграничную материнскую любовь и искренние чувства, была тепло принята поклонниками.