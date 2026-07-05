Килиан Мбаппе ответил Парагваю: трудный путь Франции в четвертьфинал

·64·Спорт
Килиан Мбаппе ответил Парагваю: трудный путь Франции в четвертьфинал

Нападающий сборной Франции и «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе прокомментировал чрезмерно грубые действия соперника после матча 1/8 финала чемпионата мира против Парагвая. В изнуряющую жару в Филадельфии французы одержали победу со счетом 1:0 и завоевали путевку в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На 70-й минуте матча Килиан Мбаппе, точно реализовав пенальти, забил свой седьмой гол на турнире. С этим результатом он сравнялся с Лионельем Месси в гонке бомбардиров. Однако матч запомнился не только голами, но и жесткой борьбой на поле, а также провокациями со стороны соперника. По данным Goal.com, сборная Парагвая на протяжении игры применяла крайне агрессивную тактику.

«Мы тоже готовы испачкать руки кровью»

В послематчевом интервью Килиан Мбаппе подчеркнул, что был готов к «грязной» игре соперника. По его словам, многие считают сборную Франции командой, играющей только в красивый футбол, однако они способны проявить характер в сложных ситуациях.

«Мы знали, какая нас ждет игра. Мы тоже умеем испачкать руки кровью (диртй ворк), играть в грубый футбол. Думаю, соперники думали, что мы выйдем на поле в смокингах, но мы были готовы к любому бою», — подчеркнул капитан сборной Франции.

Жара, достигавшая 100 градусов по Фаренгейту (около 38 градусов по Цельсию) во время матча, также сказалась на нервах футболистов. В частности, между Мбаппе и полузащитником Парагвая Матиасом Галарсой неоднократно возникали стычки. Южноамериканцы почти в каждой ситуации пытались грубо играть против лидера французов.

Потасовка после финального свистка

Конфликтные ситуации продолжились и после окончания матча. В центре поля между игроками обеих команд возникла словесная перепалка. Парагвайский вратарь Орландо Гилль даже ударил мячом вслед Мбаппе. Позже Гилль объяснил свой поступок тем, что Мбаппе не ответил на его приветствие и не подал руку для рукопожатия.

Вышедший на замену Райан Шерки также высоко оценил мужество своей команды. По его мнению, подопечные Дидье Дешама опираются не только на техническое мастерство, но и при необходимости могут превратиться в настоящих бойцов. «Если они хотят с нами воевать, то получат достойный ответ», — сказал Шерки.

После этой победы сборная Франции в четвертьфинале сыграет против Марокко. По мнению экспертов, такие тяжелые и насыщенные физической борьбой матты служат для Франции своеобразным тестом на прочность перед решающими стадиями турнира.

ФутболКилиан МбаппеФранцияЧемпионат МираРеал Мадрид
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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