Килиан Мбаппе и конфликт с Парагваем: Франция вышла в четвертьфинал

·31·Спорт
Килиан Мбаппе и конфликт с Парагваем: Франция вышла в четвертьфинал

Звездный нападающий сборной Франции и клуба «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе продемонстрировал хладнокровие в тяжелом матче против Парагвая. Несмотря на провокации соперников, он забил решающий гол, вывел свою команду к победе и обеспечил путевку в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Матч, прошедший на стадионе «Линкольн Файнэншл Филд» в Филадельфии, прошел в крайне острой и насыщенной физической борьбой атмосфере. На 70-й минуте матча, после того как Дезире Дуэ был сбит в штрафной площади, арбитр назначил пенальти в ворота Парагвая. Именно в этот момент на поле наблюдалась странная ситуация: игроки команды-соперника, пытаясь воздействовать на психологию Мбаппе, начали ногами раскапывать точку пенальти и портить газон.

Ответ Мбаппе и соперничество с Лионельем Месси

По сообщению издания Goal.com, эта уловка парагвайцев не принесла ожидаемого результата. Килиан Мбаппе подошел к точке и точно реализовал удар, установив счет 1:0. После гола нападающий ответил тем, что, глядя в глаза игрокам соперника, спровоцировавшим его, отпраздновал гол прямо перед ними.

Этот гол стал для Мбаппе седьмым на турнире. В результате он сравнялся с аргентинской легендой Лионельем Месси в гонке бомбардиров. В настоящее время оба футболиста являются главными претендентами на приз «Золотая бутса». Такая стабильность французской звезды еще раз доказывает его лидерство в мировом футболе.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча высоко оценил хладнокровие своих подопечных. По мнению тренера, Парагвай в большей степени опирался на агрессию и различные игровые уловки, чем на сам футбол. «Это не тот футбол, который привлекает болельщиков на стадион, но мы выполнили главную задачу — вышли в следующий этап», — заявил специалист.

Теперь Франция в четвертьфинале встретится со сборной Марокко. Ожидается, что это противостояние станет логичным продолжением соперничества в полуфинале чемпионата мира 2022 года. Мбаппе и его товарищи по команде продолжают свой путь к главному трофею турнира.

ФранцияКилиан МбаппеЛионель МессиЧемпионат МираФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Вратарь Кабо-Верде обошел Касильяса и установил рекорд...Вратарь Кабо-Верде обошел Касильяса и установил рекорд...Сегодня, 14:22Микель Оярсабаль назвал лучшего нападающего ЧМ-2026Микель Оярсабаль назвал лучшего нападающего ЧМ-2026Сегодня, 14:19Почему Камавинга не хочет уходить из «Реала»?Почему Камавинга не хочет уходить из «Реала»?Сегодня, 14:14Шерки удивил фанатов в головном уборе НаполеонаШерки удивил фанатов в головном уборе НаполеонаСегодня, 14:12Дешам объяснил, почему сделал Мбаппе капитаном...Дешам объяснил, почему сделал Мбаппе капитаном...Сегодня, 14:10Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Селтиком»Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Селтиком»Сегодня, 13:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану