Звездный нападающий сборной Франции и клуба «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе продемонстрировал хладнокровие в тяжелом матче против Парагвая. Несмотря на провокации соперников, он забил решающий гол, вывел свою команду к победе и обеспечил путевку в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Матч, прошедший на стадионе «Линкольн Файнэншл Филд» в Филадельфии, прошел в крайне острой и насыщенной физической борьбой атмосфере. На 70-й минуте матча, после того как Дезире Дуэ был сбит в штрафной площади, арбитр назначил пенальти в ворота Парагвая. Именно в этот момент на поле наблюдалась странная ситуация: игроки команды-соперника, пытаясь воздействовать на психологию Мбаппе, начали ногами раскапывать точку пенальти и портить газон.

Ответ Мбаппе и соперничество с Лионельем Месси

По сообщению издания Goal.com, эта уловка парагвайцев не принесла ожидаемого результата. Килиан Мбаппе подошел к точке и точно реализовал удар, установив счет 1:0. После гола нападающий ответил тем, что, глядя в глаза игрокам соперника, спровоцировавшим его, отпраздновал гол прямо перед ними.

Этот гол стал для Мбаппе седьмым на турнире. В результате он сравнялся с аргентинской легендой Лионельем Месси в гонке бомбардиров. В настоящее время оба футболиста являются главными претендентами на приз «Золотая бутса». Такая стабильность французской звезды еще раз доказывает его лидерство в мировом футболе.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча высоко оценил хладнокровие своих подопечных. По мнению тренера, Парагвай в большей степени опирался на агрессию и различные игровые уловки, чем на сам футбол. «Это не тот футбол, который привлекает болельщиков на стадион, но мы выполнили главную задачу — вышли в следующий этап», — заявил специалист.

Теперь Франция в четвертьфинале встретится со сборной Марокко. Ожидается, что это противостояние станет логичным продолжением соперничества в полуфинале чемпионата мира 2022 года. Мбаппе и его товарищи по команде продолжают свой путь к главному трофею турнира.