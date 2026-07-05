Вратарь Кабо-Верде обошел Касильяса и установил рекорд...

·2·Спорт
Вратарь Кабо-Верде обошел Касильяса и установил рекорд...

Вратарь национальной сборной Кабо-Верде Жозимир Возинья достиг исторического результата по популярности в социальных сетях.

Число его подписчиков превысило 25,2 миллиона, и Возинья установил новый рекорд среди вратарей.

Результат Касильяса обновлен

По этому показателю Возинья обошел легенду «Реала», «Порту» и сборной Испании Икера Касильяса.

Количество подписчиков Касильяса в социальных сетях составляет 20,5 миллиона.

Таким образом, голкипер Кабо-Верде стал самым популярным футболистом не только среди действующих, но и среди бывших вратарей.

Куртуа — ближайший преследователь

Среди ныне действующих вратарей ближайший к Возинье показатель принадлежит Тибо Куртуа.

Вратаря «Реала» и сборной Бельгии в социальных сетях следят 18 миллионов пользователей.

Матч против Испании сделал его знаменитым

Возинья привлек большое внимание футбольной общественности после матча группового этапа чемпионата мира 2026 года против Испании.

В ходе матча он совершил 7 сейвов, помог Кабо-Верде сохранить ничью со счетом 0:0.

Вратарь стал одним из главных героев той встречи.

Кабо-Верде дошла до плей-офф

После важного результата против Испании Кабо-Верде удалось выйти из группы.

Команда оказала достойное сопротивление Аргентине на стадии 1/16 финала, но проиграла в дополнительное время со счетом 2:3 и покинула турнир.

Тем не менее, сейвы Возиньи и его историческое выступление принесли ему миллионы новых болельщиков.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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