Самая удалённая точка орбиты Земли: 6 июля движение планеты замедлится

6 июля текущего года планета Земля проходит точку своей орбиты, наиболее удалённую от Солнца, — точку афелия. В результате этого астрономического явления скорость движения нашей планеты в космосе снижается до минимального значения в течение года. Этот процесс является частью закономерностей природы и наблюдается ежегодно в начале июля. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Московского планетария, в этот день расстояние между Землёй и Солнцем составит примерно 152,1 миллиона километров. Для сравнения, в январе, когда наша планета максимально приближается к Солнцу (точка перигелия), это расстояние сокращается до 147 миллионов километров. Увеличение расстояния напрямую влияет на орбитальную скорость планеты.

Снижение скорости и закон Кеплера

6 июля орбитальная скорость Земли снижается до 29,27–29,29 километра в секунду. По сравнению с показателями января это значительная разница — тогда скорость составляла 30,27–30,29 километра в секунду. Подобные изменения объясняются вторым законом немецкого астронома Иоганна Кеплера: чем ближе планета к Солнцу, тем быстрее она движется, и наоборот.

Поскольку орбита Земли представляет собой не идеальную окружность, а вытянутый эллипс, расстояние до Солнца в течение года меняется. В период афелия Земля максимально удалена от Солнца, поэтому влияние солнечной гравитации несколько ослабевает, что и приводит к замедлению планеты.

Изменения во внешнем виде Солнца

В связи с достижением максимального расстояния 6 июля видимый диаметр Солнца на небе будет наименьшим за год. Разумеется, заметить это изменение невооружённым глазом сложно, однако с помощью специального астрономического оборудования можно зафиксировать уменьшение солнечного диска.

Многие ошибочно полагают, что удаление от Солнца должно привести к похолоданию. На самом деле, в Северном полушарии, в том числе и в Узбекистане, в этот период наблюдается летний жаркий сезон, что связано с углом наклона земной оси. Увеличение расстояния на несколько миллионов километров оказывает меньшее влияние, чем смена сезонов.

Это явление важно для астрономов и любителей космоса при изучении сложных механизмов нашей планеты. Замедление и удаление Земли не представляет никакой угрозы для здоровья человечества или повседневной жизни, а является частью космического равновесия.