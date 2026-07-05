Компания Термалтаке представила тестер Др. Повер ИИИ Pro стандарта АТКс 3.1

·25·Технологии
Компания Термалтаке представила тестер Др. Повер ИИИ Pro стандарта АТКс 3.1

Компания Термалтаке, один из ведущих брендов на рынке комплектующих для компьютеров, официально представила устройство Др. Повер ИИИ Pro, предназначенное для диагностики блоков питания нового поколения. Этот гаджет адаптирован под современный стандарт АТКс 3.1 и, как ожидается, станет полезным инструментом не только для профессиональных сервисных центров, но и для энтузиастов, самостоятельно собирающих свой компьютер. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Основная задача устройства Др. Повер ИИИ Pro — проверка состояния разъёмов блока питания и контроль стабильности напряжения. По данным издания иксбт.ком, новый тестер оценён в 50 долларов США. С учётом функциональности устройства и его способности работать с современными видеокартами, эта цена является весьма конкурентоспособной для данного класса.

Специальное решение для современных видеокарт

Важнейшая особенность новой модели заключается в том, что она способна идентифицировать сигналы интерфейса питания видеокарт. Это позволяет пользователю определить уровень мощности, поддерживаемый видеокартой. Таким образом, сборщик системы может убедиться в том, что блок питания корректно определяет параметры и видеокарте передаётся необходимое количество энергии.

Следует особо отметить, что производитель подчёркивает: данный продукт является диагностическим инструментом, а не нагрузочным тестером (лоад тестер) для видеокарт. Др. Повер ИИИ Pro в первую очередь служит для определения состояния интерфейсов, уровня напряжения и правильности подключений. Поэтому не рекомендуется использовать его как инструмент для тестирования максимальной производительности блока питания.

Широкие возможности диагностики

Устройство способно проверять практически все ключевые узлы компьютера. Оно поддерживает работу со следующими разъёмами:

  • 24-контактный разъём АТКс для материнских плат;
  • 4- и 8-контактные разъёмы питания процессора;
  • 6- и 8-контактные разъёмы питания видеокарт;
  • Разъёмы SATA и ИДЭ (Молекс) для накопителей и периферийных устройств.
Цветной дисплей на передней панели устройства отображает выходное напряжение по каждой линии в режиме реального времени. Это помогает пользователю визуально и быстро определить, в какой именно точке возникла проблема.

Др. Повер ИИИ Pro имеет два режима работы: ручное управление и автоматический режим. В автоматическом режиме тестер последовательно проверяет все интерфейсы. Если в системе обнаруживается неисправность или падение напряжения, на экране появляется красный предупреждающий индикатор и звучит специальный звуковой сигнал. Эта функция значительно упрощает процесс поиска сложных неисправностей.

В то время как на рынке Узбекистана растёт спрос на высокопроизводительные игровые компьютеры и графические станции, подобные диагностические инструменты играют важную роль в обеспечении безопасности дорогостоящих комплектующих. Ожидается, что новинка от компании Термалтаке в ближайшее время станет доступна и местным пользователям через международные торговые площадки.

ThermaltakeБлок ПитанияATX 3.1ТехнологияДиагностика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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